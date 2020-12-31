三英战吕布，特斯拉明年还能笑傲中国电动汽车市场？

北京时间 12 月 31 日消息，销售中国产电动汽车第一年，特斯拉在中国这个全球最大电动汽车市场取得了主导地位，但埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)不能坐吃老本。

在国产 Model 3 拉动下，虽然今年特斯拉经常登顶高端电动汽车月销售排行榜，但竞争对手也在奋起直追。2021 年，特斯拉面临的竞争会更加激烈。

特斯拉能否维持在中国电动汽车市场的领先优势，将是其业务和利润持续增长的关键。虽然尚处于发展的早期阶段，中国电动汽车市场规模远大于其他国家，为了减少化石燃料的使用，中国政府也在大力支持电动汽车产业发展。特斯拉在中国市场的命运，也将表明它能否成长为真正的全球化汽车厂商，投资者的这一期望，推动今年特斯拉股价累计上涨约 700%。

蔚来、小鹏汽车和理想汽车成为中国本土电动汽车厂商中挑战特斯拉的佼佼者，它们都在美国上市，获得了中国政府旗下机构或互联网巨头的投资，迅速圈到众多粉丝，2020 年它们的交付量也有相当大幅度增长，股价表现不比特斯拉逊色。

咨询公司 Automobility 创始人、CEO 比尔 · 鲁索（Bill Russo）表示，“6 月份以来，蔚来、小鹏汽车和理想汽车的销售在稳步增长。特斯拉有能力与这些快速发展、得到互联网巨头投资、财力雄厚的对手竞争吗？”

来自本土厂商的威胁

特斯拉与蔚来、小鹏汽车和理想汽车月销量比较

中国的上牌数据显示，中国是仅次于美国的特斯拉第二大市场，今年销量达到 12 万辆。特斯拉还在持续增加上海工厂的产量，促使分析师预计未来数年中国市场在其销售和利润中占比会持续提高。

Wedbush Securities 分析师丹 · 艾维斯（Dan Ives）12 月 21 日发表投资报告称，Model 3 在中国市场的利润率高于欧美市场，2022 年中国市场将占到特斯拉销售的逾 40%，“2021 和 2022 年中国市场对特斯拉汽车的需求将是惊人的，上海工厂是其一大竞争优势”。

拓展市场

特斯拉的下一款重磅武器是 Model Y，马斯克称它有望成为最畅销的车型。Model Y 已经在特斯拉菲蒙工厂投产，最早将于明年投放中国市场。12 月初无人机拍摄的视频显示，约 40 辆 Model Y 停放在上海工厂厂区。

JL Warren 分析师沙隆 · 李（Sharon Li）最近发表投资报告称，“2021 年，中国市场对特斯拉增长的推动作用将大于以往。”

特斯拉上海超级工厂

特斯拉在扩大销售网络覆盖范围，最近在山东潍坊、临沂等中小城市开设了多家专卖店。同时，它还在石家庄和海口等城市扩大了公关和政府关系团队。

特斯拉开始在上海生产充电桩，这是它在更多城市扩充充电网络计划的一部分。特斯拉最近完成了第 500 个充电站的建设，距离今年充电站数量达到 650 家的目标又近了一步。

竞争日趋激烈

中国乘联会预测，明年中国市场特斯拉电动汽车销量将达到 28 万辆。虽然相比 2020 年增幅或将超过 130%，但仍然给竞争对手们留下逾 80% 的市场份额。乘联会预计明年中国市场新能源汽车销量将达到 170 万辆。

这意味着来自中国本土高端电动汽车品牌蔚来、小鹏汽车和理想汽车的竞争威胁越来越大，三家公司的月销量之和接近特斯拉。上海通用五菱汽车股份有限公司和比亚迪的高端电动汽车销量也强劲增长。

中国本土挑战者

中国市场电动汽车销量

虽然价格比 Model 3 高 40%，蔚来电动汽车销量稳步增长。它的零售策略包括带有样品间、休息室、办公空间、影院的俱乐部。蔚来 CEO 李斌在最近的财报分析师电话会议上说，特斯拉今年早些时候的降价活动，给蔚来造成一些压力，但之后的降价给蔚来带来的压力要小得多，“我们没有发现订单受到影响，这证明我们有自己独特的优势”。

由于价格低于特斯拉同类车型，小鹏汽车销售的增长也很强劲。借助最近股价上涨的机会，小鹏汽车本月通过增发融资 22 亿美元。小鹏汽车副董事长顾宏地 11 月 27 日在接受电话采访时说，“我把 2020 年称作是中国智能电动汽车元年，许多优秀产品的销售真心很好。”

共同的敌人

大众电动汽车

但特斯拉及其中国竞争对手也面临一个共同的威胁：传统汽车厂商在迅速转向电动汽车。2023 年大众计划在中国市场推出 8 款电动汽车产品，戴姆勒推出了 EQC 电动汽车，计划未来数年将车型增加到 10 款。虽然它们在中国的电动汽车销量相当小——均未能进入前 10，传统汽车厂商的优势在于庞大的经销商网络、服务和供应链网络。

中国政府则通过补贴方式大力推动电动汽车产业的发展，吸引消费者购买电动汽车，目标是 2025 年使新能源汽车在汽车销售中的占比由当前的 5% 提升至 20%。

要确保自己成为中国推广电动汽车政策的受益者，特斯拉还有许多工作要做。汇丰银行基金经理鲁宾（Lu Bin，音译）曾购买上海产 Model 3，在 11 月再次购买电动汽车时选择了更为宽敞的理想汽车车型，行驶里程更长，能乘坐 6 个人更适合一家人出行。

鲁索表示，“特斯拉有先发优势，并已经让消费者看到了自己的优势。但现在，消费者在购买电动汽车时拥有了更多选择。”