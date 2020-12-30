《消费者报告》杂志将特斯拉 Model 3、Model S 评为美国最佳豪华汽车

12 月 30 日消息，近日，权威杂志《消费者报告》在最新一批最佳美国汽车排行榜中，将 Model 3 和 Model S 评选为美国最佳豪华汽车。

《消费者报告》综合了汽车路试、可靠性、车主满意度和安全性，表示 Model 3 拥有杰出的加速表现和极佳的操控性，且内饰整洁、装饰精美，前排座椅舒适。

《消费者报告》还表示，Model S 有着出色的性能、安静且令人激动的加速度、精准的操控性以及稳固而舒适的驾驶体验，尤其是在其搭载了 19 英寸银色轮毂和自适应空气悬架的情况下。

在英国，根据政府公布的 2019 年 10 月至 2020 年 9 月电动汽车交付数据，特斯拉 Model 3 占据市场份额高达 30.69%，是第二名的近 3 倍，是英国当之无愧的销量冠军。

在特斯拉的 “第二故乡”——中国，Model 3 销量同样名列前茅。据乘联会发布的数据显示，在 11 月份 , 特斯拉 Model 3 销量达 21604 辆。目前，特斯拉正在中国冲击年交付量 15 万台的惊人目标，并已经提前锁定了 2020 年度中国新能源车型销量冠军。

在全球热销，意味着 Model 3 正凭借超越同级燃油车的产品力和与众不同的体验，受到各国消费者的追捧。

具体来说，在产品力方面，特斯拉产品的颠覆性类似于智能手机对功能机的颠覆。当前汽车产品同质化严重，而 Model 3 通过电动化和智能化变革，提供了超前时代的产品力。

软件定义汽车的科技魅力，对一部分热衷探索未来世界的消费者拥有极高的吸引力。特斯拉的整车 OTA 空中升级、Autopilot 自动辅助驾驶、远程诊断等先进技术，以及足超过同级燃油车的操控性、安全性、更低的使用成本，彻底改变了汽车的核心竞争力。

在品牌力方面，特斯拉营造出 “科技感”、“极客精神”等未来主义氛围，并非 BBA 传统意义上的老式豪华。特斯拉品牌赋予了车主与众不同的品位和身份，这种品牌调性并不会随着其售价的调整而变化，只要产品力足够强，特斯拉的品牌力就能持续走高。独一无二的超强产品力和品牌力，是越来越多消费者选择特斯拉 Model 3 的主要原因。