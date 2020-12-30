特斯拉：严格按照中国法律法规生产，不存在 “为产量不惜降低质量”现象

IT之家 12 月 30 日消息 据中新网报道，针对近期网络质疑特斯拉使用不合格零件、降低质量标准生产等问题，特斯拉方面 30 日回应中新网记者称：特斯拉上海超级工厂严格按照相关法律法规要求进行生产制造和一致性管理，不存在所谓 “为产量不惜降低质量”的现象。

特斯拉方面表示，特斯拉上海超级工厂高度重视产品质量安全，在设计之初就按照特斯拉在全球范围内最先进工厂的要求进行建设。特斯拉上海超级工厂及其产品均通过《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》和《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》的审查，符合《强制性产品认证实施规则》认证要求。

特斯拉相关负责人表示，工厂在高度自动化与电子化管理下，通过 MOS 系统可实现通过整车 VIN 码查询精确追溯零件的厂商、零件号和批次等信息。特斯拉负责人还介绍，特斯拉所有员工皆可参加公司全球统一的股票计划并持股，根据全球统一规定参与公司年度股票分配计划。此外，每位上海工厂的员工都在 “医、食、住、行”等方面享有完备的福利待遇。所有管理层并未享受额外待遇，无专车配备、无专属独立办公室、餐标均与员工一样、保险标准也与大部分工厂员工相同。

IT之家了解到，此前，科技博客品玩发布《特斯拉中国乱象揭蛊第三季》一文引发网络热议，文章从 “消失的不合格零部件”“血泪工厂”“包工头文化”等多个角度对特斯拉进行了报道。当时特斯拉有关负责人就对此回应称，上述文章很多地方逻辑有问题。特斯拉公司副总裁陶琳也发微博表示，已经准备起诉品玩。据中新网报道，目前特斯拉已经起诉品玩。