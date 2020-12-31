A 股半导体激荡三十年

芯东西 12 月 31 日报道，本月 1 日和 19 日，深圳证券交易所和上海证券交易所分别迎来开业 30 周年纪念日，标志着中国 A 股证券市场正式迈进 “而立之年”，根植于 A 股市场的半导体板块亦迎来 30 周年收官纪念。

从规模上看，迄今，A 股上市公司数目已逾 4000 家，A 股上市公司总市值近 80 万亿元，规模位居全球第二。

从范围来看，始于上交所 “老八股”、深交所 “老五股”，目前 A 股上市的逾 4000 家公司，业务覆盖了从农林牧渔到软件和信息技术服务等共计 19 个门类。

一段 A 股市场发展史，亦是中国千行百业繁荣振兴的历史。从 “8+5”到 “4000+”，中国本土资本市场在玩家数目、技术先进情况、全球接轨程度等各方面发生了演进。同时，各类上市公司的发展情况，成为其所属领域发展情况的缩影。

上世纪末至本世纪初，登陆资本市场的万科、贵州茅台等企业，成为今日中国资本市场的领先玩家。

30 年弹指一挥，到了 “产业互联网”成为热词、芯片被国外 “卡脖子”的今天，当我们盘点中国半导体市场，领先玩家如韦尔股份、兆易创新已然成为市值千亿级别的 A 股上市公司。此外，还有更多芯片玩家敏锐嗅知市场风向，A 股新增中芯国际、寒武纪等一批有潜力的芯片玩家。

据集微网最新统计数据，目前中国芯片上市公司员工总数约为 37.07 万人，其中研发人员约 7.59 万人、占比 20.48%。

值此 A 股市场三十周年纪念之际，芯东西以 10 年为一个跨度，挖掘并梳理 A 股半导体板块的浮沉往事，讲述中国芯片企业登陆 A 股资本市场的变迁历史。

一、1990～2000：主板 “一枝独秀”，芯片产业链现千元股

30 年前的 12 月份，深圳证券交易所、上海证券交易所两大平台相继亮相，标志着中国 A 股主板市场拉开帷幕。

首批通过上海、深圳两大证券交易平台登陆资本市场的玩家数目并不多，但实际上，在这第一批 “吃螃蟹”的企业中，就有芯片产业链玩家的身影。

1990 年 12 月 19 日，上海证券交易所鸣锣开业。最早在上交所主板上市的 8 支 A 股被称为 “老八股”，其中的上海真空电子器件股份有限公司、上海飞乐音响股份有限公司可以说是中国 “骨灰级”的芯片产业链玩家。这两家企业均在上世纪 80 年代末试点进行股份制改革，并于 1990 年登陆上交所，正式进行挂牌交易。

上海真空电子器件股份有限公司（真空电子）成立于 1986 年，由上海电子管厂、电子管二厂、三厂、四厂、上海显像管玻璃厂等单位组成，具备二极管等半导体器件生产能力，是上海市选择的股份制试点企业之一，亦是我国国有大中型企业中第一家试行股份制的企业。

在 A 股市场设立的第一个 10 年里，真空电子曾迎来股价的高光时刻。据 Wind 不复权的历史股价记录显示，1992 年 4 月 14 日，“真空电子”股价首次突破千元，收盘报于 1030 元。此后涨势更加迅猛，一个多月后，1992 年 5 月 25 日，“真空电子”盘中触及 2587.5 元历史高点。

▲上海真空电子器件股份有限公司 1999 年度报告

1984 年，上海飞乐音响股份有限公司（飞乐音响）由上海飞乐电声总厂、飞乐电声总厂三分厂、上海电子元件工业公司等单位发起设立，起初经营 IC 卡等音响产业链产品。

伴随战略调整，30 年间，飞乐音响逐步由原来经营的音响生产销售、电子部件等业务，过渡绿色照明等业务，目前旗下包含上海亚明照明有限公司、上海亚尔光源有限公司等子公司。

1990～2000 这十年里，飞乐音响曾荣膺 “中国首支千元股”美誉。1992 年 1 月 10 日，飞乐音响股价首次突破千元大关，收盘为 1007.4 元。

▲上海飞乐音响股份有限公司

1990 年 12 月 1 日，深圳证券交易所开始试营业，并于 1991 年 7 月 3 日开始正式营业。此后，深交所主板半导体板块逐步发展起来。比如，1995 年 3 月 15 日，液晶显示器厂商天马微电子于深交所主板上市，该公司业务布局涵盖 Mini-LED 产品等。

大风起于青萍之末，在 A 股市场首个十年亮相资本市场的芯片产业链玩家，有的似乎已经逐渐淡出视野，但作为开启和探索芯片产业链企业上市的探路者，他们的意义毋庸置疑。

二、2000～2010：中小板、创业板设立，出现细分领域龙头股

迈进第二个十年，A 股主板市场进一步发展壮大，涌现出功率半导体玩家华微电子（2001 年上市）、半导体分立器件士兰微电子（2003 年上市）等技术水平、公司规模国内领先的芯片产业链上市企业。

此外，提起这个十年间中国 A 股资本市场取得的最大成就，避不开中小板和创业板的设立。

2004 年 5 月，深交所定位为 “细分冠军主平台”的中小企业板（中小板）设立。中小板支持主业突出、具有成长性和科技含量的中小企业拓展产业链条、深度参与国际分工。

抓住深交所中小板设立的机遇，歌尔股份、紫光国微等深耕细分领域的芯片产业链玩家通过上市来增强自身资金、研发、技术等各方面实力，提升其在所属细分领域内的产业竞争力。

2005 年 6 月 6 日，紫光国微（代码：002049）以发行价每股 4.78 元于中小板上市。紫光国微作为紫光集团旗下的半导体公司，主营主营业务布局智能安全芯片、存储器芯片、特种集成电路、FPGA 和半导体功率器件五大领域。

其中，智能安全芯片是紫光国微的主要营收来源之一。因此，紫光国微也有 “中国智慧芯片第一股”之称。

上市以来，紫光国微股价整体冲高。12 月 30 日晚间，紫光国微报收每股 132 元，公司市值达到 801 亿人民币。公开信息显示，紫光国微上市以来已经募资 30.44 亿元。

▲紫光国微股价变化图

2008 年 5 月 22 日，歌尔股份（代码：002241）以每股 18.78 元的发行价，成功登陆深交所中小板。歌尔股份主营电声元件、光学元件、电子配件及相关产品的研发、生产和销售，是中国电声行业龙头企业，也是全球微电声领域领导厂商。

12 月 30 日收盘，歌尔股份报收每股 39.9 元，相比发行价实现翻番，市值则冲破 1200 亿元人民币。

▲歌尔股份首次公开发行股票上市公告书

2009 年 10 月 23 日，深交所创业板开板，定位为创业创新主引擎，支持创新型、成长型企业发展，为中国芯片产业链玩家提供另一条上市的途径。

2010 年 3 月 16 日，国产半导体设备龙头北方华创（代码：002371）于创业板上市，其主营产品包括刻蚀机、 PVD、单片退火设备等。相比于每股 33 元的发行价，目前北方华创股价已破百。公开信息显示，上市以来，北方华创共计从资本市场募资逾 50 亿元。

三、2010～2020：形成多层次资本市场，芯片股 “遍地开花”

回顾刚刚过去的一个十年，除了 A 股市场主板、中小板、创业板的建设成果初步显现以外，不得不提的还有 2019 年科创板的设立。

至此，中国现有多层次的 A 股资本市场确立，为处于不同领域、不同发展阶段的企业提供了上市的途径。

具体来说，场内市场有主板面向市场化蓝筹企业、中小板面向细分领域企业、创业板面向创业创新领先玩家、科创板面向高新技术产业和战略新兴产业里；场外市场则有全国中小企业股份转让系统（新三板）、区域性股权交易市场等。

▲A 股多层次资本市场示意图（图源：百度百科）

在 A 股市场走过的第三个十年中，主板市场首现千亿市值芯片龙头股。

2016 年 10 月 17 日，指纹识别芯片玩家汇顶科技（代码：603160）在上交所主板上市。2019 年 9 月 23 日 A 股早间开盘，汇顶科技迎来股价的高光时刻，市值一度达到了 1023.16 亿元人民币。这也是 A 股首次出现市值千亿人民币的芯片股。

▲汇顶科技创始人张帆在公司上市仪式上

但是，汇顶科技成为 A 股首支市值破千亿的芯片股，却并不是唯一一家。

2017 年 4 月 25 日，芯片设计企业韦尔股份（代码：603501）登陆上交所主板，延续了 A 股千亿市值芯片股的荣光。2019 年 11 月 6 日收盘，韦尔股份总市值达到 1009.2 亿元，成为 A 股第二家市值逾千亿的芯片上市公司。

同样在 2019 年，定位 “重点支持新一代信息技术、高端装备…… 等高新技术产业和战略性新兴产业”的科创板设立，再为 A 股半导体板块带来新活力。

2019 年 7 月 22 日，科创板第一批 25 家挂牌企业上市，其中有 7 家是芯片企业。这七家企业分别是：睿纳微创（688002）、澜起科技（688008）、中微公司（688012）、乐鑫科技（688018）、安集科技（688019）、芯朋微（688508）、力合微（688589）。

从企业方面来看，今年科创板上市的中芯国际、寒武纪等芯片玩家，首日开盘公司市值即冲破千亿。

此外，上海科技创业投资有限公司党委书记兼总经理、上海集成电路产业投资基金董事长沈伟国曾分享，截至今年 10 月份，27 家科创板上市的集成电路企业，总市值达到 1.1 万亿，约占科创板总市值的 35%；共募集资金近 900 亿元，约占科创板总募资额的 34%。

结语：A 股半导体板块大有可为

筚路蓝缕，以启山林，30 年间，A 股半导体板块市场作为中国资本市场不可或缺的一部分，经历了从无到有的建设过程。

从主板到科创板，越来越多的芯片产业链玩家通过登陆资本市场的方式，增强自身竞争力，加强与投资者的联系，并成为全球芯片产业链中的重要玩家。

同时，A 股半导体板块上企业的发展情况，亦成为中国半导体产业发展的一个缩影，体现着半导体业向细化分工、技术升级发展的趋势。

不难想象，未来面向国家 “补芯”的需求，基于主板、中小板、创业板多年发展的成果，以及近几年创立的科创板的良好发展，中国芯片产业链玩家将迎来更多机会。

盘点完 A 股芯片板块交出的 30 周年答卷，我们一起期待下个十年。