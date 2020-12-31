小米 10i 5G 将搭载骁龙 750G，1.08 亿像素主摄

IT之家 12 月 31 日消息 小米副总裁马努 - 库马尔 - 詹恩（Manu Kumar Jain）今天对小米 10i 5G 新机进行了预热。他发布了一段视频，将这款即将到来的手机描述为小米 10、小米 10T、小米 10T Pro 甚至小米 10T Lite 的 “延伸”。

小米 10i 是专门为印度市场设计的，其中 “i”指的就是 “india”，该机使用了全新的摄像头传感器——10800 万像素的摄像头，将于 1 月 5 日发布。

IT之家了解到，在预告视频中，可以看到这款手机的四摄，值得注意的两个标签是 “108MP AI 摄像头”和 “为 5G 而生”。小米是第一个使用 108MP 传感器的厂商，即 ISOCELL HMX。不过，Jain 提到这是一个新的传感器，他可能是在说三星在 9 月份推出的 HM2。

不过小米 10i 5G 将使用相对较新的芯片组——骁龙 750G，小米 10T Lite 是第一款使用该芯片的手机，这也就解释了开头提到的复杂的家族关系。

但小米 10i 并非基于 10T Lite，爆料称该机基于 Redmi Note 9 Pro 5G，这意味着该机采用 6.67 英寸 IPS LCD 屏，支持 HDR10 和 120 Hz 刷新率，内置 4,820 毫安时电池，支持 33W 有线快充，但这个配置还未得到官方确认。