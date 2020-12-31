滴滴多地升级线上审核技术：全流程检查司机是否佩戴口罩

IT之家12月31日消息 根据滴滴官方的消息，元旦将至，滴滴在北京、沈阳和大连等城市，持续升级防疫措施，全力保障元旦假期出行安全。

IT之家了解到，在技术层面，滴滴升级了线上审核技术，全流程检查司机是否佩戴口罩。另外，滴滴顺风车还上线了“出行确认书”功能。

滴滴升级防疫和安全保障措施

1. 组织司机核酸检测：已于12月30日启动为北京滴滴和花小猪网约车司机陆续做核酸检测，费用由平台承担。请司机师傅们关注滴滴车主端App和花小猪司机端App通知，有序进行分批检测。

2. 全流程口罩检查：升级线上审核技术，全流程检查司机是否佩戴口罩，包括每天出车前核验司机健康宝、体温，行程前通过AI技术识别司机是否规范佩戴口罩、行程中桔视抽查、行程后抽查等。

3. 消杀站免费发放口罩：在北京、沈阳和大连启动防疫消杀站。北京共有10个站点，覆盖顺义、朝阳、昌平、石景山和大兴，免费为网约车和出租车司机做车辆消杀、派发口罩和消毒液，同时我们为司机师傅准备了米面油等限量新年礼品。

4. 滴滴顺风车：上线“出行确认书”功能，北京、沈阳和大连等城市的车主和乘客每天出行前需要健康打卡，通过图像识别，对行程中车主和乘客佩戴口罩的情况进行抽查。要求全国车主和乘客必须戴口罩，如合乘者不戴口罩，另一方可无责取消。

5. 青桔单车：每天对投放及仓储中的单车做全面消毒，对用户需求较大的区域实施不分品牌、不分颜色的“无差别消毒”。要求运维人员配戴口罩及手套，定时测量上报体温，定时洗手和全身消毒，避免人员聚集。

6. 滴滴代驾：北京司机师傅出车前需通过健康宝核验，严格执行佩戴口罩，由系统和人工进行口罩检查。司机每天做健康打卡、体温上报，以及是否经过风险地区等报备，全部核验通过方能接单。

7. 加强假期安全值守：滴滴各业务负责人、区域负责人、客服团队和应急处置人员实行7x24小时轮岗值班制度，全力保障高效应答，并妥善处置各类紧急突发事件。积极配合各地公安机关，坚决打击违法犯罪行为，警方调证对接工作组7x24小时待命。在节前有针对性地开展司机安全教育，持续加强对长距离订单的安全监护，针对异常停留、路线偏移等向用户发送提醒。