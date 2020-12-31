爆料称三星 Galaxy S21 Exynos 2100 版将带来最高 35% 的续航提升

IT之家12月31日消息 一名爆料者 @TheGalox_在推特发布消息，称三星 Galaxy S21 具有高通骁龙 888 以及三星 Exynos 2100 两款型号。其中 S21 骁龙 888 机型，续航相比 S20 骁龙 865 + 版本增加了 15% 左右；S21 Exynos 2100 版相比 S20 Exynos 990 版提升了多达 25%~35% 的续航。

这名爆料者还表示，三星即将发布的 Galaxy S21 手机将有着巨大的电池提升。此前三星 Note 7 因为使用不成熟的高能量密度锂电池，而导致了多起严重事故。在这之后，手机厂商在锂电池新技术的应用方面明显步履放缓，趋向于保守。如果爆料信息属实，那三星将再一次率先尝试锂电池技术的突破。

IT之家此前曝光过三星 S21 的信息。这款手机共有 S21、S21 + 两款，其中小尺寸机型机身尺寸为 151.7×71.2×7.9mm，重 171 克，拥有灰、白、粉、紫等配色；Galaxy S21 + 机身尺寸则为 161.4×75.6×7.8mm，重 202 克，拥有银、黑、紫等配色。手机将搭载 Infinity-O 显示屏，1080P 分辨率，支持 60Hz-120Hz 可变刷新率。

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