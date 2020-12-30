最新三星 Galaxy S21+ 真机图曝光：纯平机身、极窄边框

IT之家12月30日消息 知名爆料者 @Mauri QHD 发布了三张据称是从朋友那里收到的三星 Galaxy S21+ 真机照，展示了这款机型的外观。

虽然我们无法得知这个朋友是真是假，但从图中可以看出该机跟此前曝光的渲染图、真机照、上手视频相同，采用了纯平面设计的屏幕。边框足够窄，几乎达到了四边等边的效果，以及顶置微打孔镜头，后置三摄，整体美学视觉效果不错，屏幕显示效果也足以匹配三星 S 系列旗舰机型的称号。

IT之家曾报道，目前三星 Galaxy S21 系列机型几乎已完全被泄露。

三星 S21 Plus 采用了 6.7 英寸的 Dynamic AMOLED 2X 打孔屏，分辨率为 2400 x 1080 像素，394 ppi，亮度可达 1300nit，并支持 120 Hz 的刷新率，依然采用大猩猩7代玻璃。

影像方面，该机配备 64 MP主摄 (f/2.0, 76 °, 28mm, 1/1.76”, 0.8 µm, OIS) + 12 MP超广角 ( f/2.2, 120 °, 13mm, 1/2.55”, 1.4 µm) + 12 MP 广角镜头(f/1.8, 79 °, 26mm, 1/1.76”, 1.8 µm, OIS)，支持3倍光学变焦、PDAF 等。

三星 Galaxy S21 Plus 内置 4800 mAh 电池，支持 25W 快速充电，支持 UWB，不支持 S Pen，运行基于安卓 11 的 One UI 3.1，预计将在 1 月 14 日正式发布，同月开售，提供 8+128/256GB 存储，以及银色、黑色和紫色三种配色。