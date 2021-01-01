三星 Galaxy S21 预热：回顾 S 系列十年历史

IT之家1月1日消息 众所周知，Galaxy S 系列对于三星乃至全球来说都是非常经典的高端旗舰系列。该系列机型每年都会是最受欢迎的 Android 旗舰之一。过去几年里，三星在该系列产品中引入了一些实用而又极具革命性的创意。

三星昨日开始预热 Galaxy S21 系列产品，在 Youtube 上线了一段全新的预告片，突出了该系列的历史进程，并暗示将为 Galaxy S21 系列产品带来新的期待。

三星此次预告片题为 “A new Galaxy awaits”，主要在贺岁的同时彰显自家 Galaxy S 系列的特点，并为下一代 Galaxy S21 做预热宣传。

IT之家此前层汇总过三星 S21 系列的曝光信息。该系列共有 S21、S21+、S21 Ultra 三款，最小的 S21 机身尺寸为 151.7×71.2×7.9mm，重 171 克，全系搭载高通骁龙 888 芯片或 Exynos 2100 芯片。除性能升级外，该系列机型还将在外观设计、OneUI 3.1和相机特性方面迎来巨大的提升。

▲ 三星 Galaxy S21 5G，图源于三星，via：evleaks，下同

▲ 三星 Galaxy S21+ 5G

▲ 三星 Galaxy S21 Ultra 5G