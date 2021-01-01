欧美指定四名宇航员，今年搭乘载人龙飞船前往空间站，并驻留至 2022 年

美国宇航局 (NASA)宇航员拉贾 · 查里 (Raja Chari，前飞行员)、汤姆 · 马什伯恩 (Tom Marshburn，医生)和欧洲航天局 (ESA)宇航员马蒂亚斯 · 毛雷尔 (Matthias Maurer)，已被指派于 2021 年秋天乘坐 SpaceX 载人龙飞船前往国际空间站。

NASA 表示，经过其与国际合作伙伴的审查，第四名宇航员人选将在晚些时候宣布。这四人将参加 SpaceX 第三次商业载人任务 Crew-3，于 2021 年秋季乘坐载人龙飞船从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，并在国际空间站上驻留到 2022 年春季。

据猜测，Crew-3 的第四名宇航员可能来自俄罗斯。NASA 载人航天项目负责人凯西 · 路德斯 (Kathy Lueders)此前曾透露，NASA 和 Roscosmos 的目标是敲定一项不含费用的协议，让俄罗斯宇航员乘坐美国飞船前往国际空间站，并继续用俄罗斯联盟号飞船发射美国宇航员。

如果这项协议签署，将有助于确保空间站上的俄罗斯舱和美国舱始终驻留有训练有素的宇航员，即使联盟号、载人龙飞船或波音公司星际线飞船出现问题也不会造成影响。路德斯上个月表示，该协议可能会在明年秋天 SpaceX 第三次商业载人任务飞行前达成，同时俄罗斯联盟号飞创也将在同一时间框架内发射。

美国宇航局表示，SpaceX 第三次商业载人任务将由拉贾 · 查里 (Raja Chari)指挥。查里现年 43 岁，曾是空军上校，他将在 Crew-3 任务中开始首次太空之旅。在 2017 年被选为 NASA 宇航员之前，查里在伊拉克执行过 F-15E 战斗任务，曾担任第 461 飞行测试中队指挥官和 F-35 综合测试部队主任。

▲ SpaceX 载人龙飞船搭载首批商业飞行宇航员接近国际空间站

资深宇航员马什伯恩今年 60 岁，是一名医学博士。在成为急救医生后，马什本加入了 NASA，担任飞行外科医生，并为在俄罗斯和平号空间站飞行的宇航员、多次航天飞机任务以及国际空间站的工作人员提供支持。

NASA 在 2004 年选择马什本为宇航员，2009 年 7 月以任务专家的身份乘坐 “奋进号”航天飞机执行 STS-127 任务。马什伯恩的第二次太空任务是在国际空间站长期驻留，期间始终搭乘俄罗斯联盟号飞船。在之前的两次任务中，马什本已经在太空中停留了 161 天。

现年 50 岁的毛雷尔将作为任务专家参加 Crew-3 任务。他来自德国萨尔兰州的桑克特温德尔，也是首次进入太空。2015 年，欧洲航天局将其选入宇航员队伍。毛雷尔毕业于德国亚琛理工大学材料科学研究所，获得材料科学工程博士学位，并于 2010 年开始在欧空局担任机组支持工程师。

查里、马什伯恩和毛雷尔为期六个月的太空探险将与 Crew-2 任务重叠几天或几周，后者的任务将于 2021 年春季发射，接替目前正驻留在国际空间站上的 Crew-1 任务人员。