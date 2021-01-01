美国 CES 消费电子展 54 年来首次改线上，官方解读将怎么办

智东西 1 月 1 日消息，自 1967 年起，世界上最大的消费类电子产品展览会（International Consumer Electronics Show，下称 CES）已经连续 54 年在拉斯维加斯举办，但今年由于疫情，首次转变到线上，将会从今年 1 月 11 日起，开始为期四天的展会。

去年，CES 吸引了 171268 名参会者，其中包括 6517 名来自全球的媒体记者。CES 主办方美国消费者科技协会（Consumer Technology Association，以下简称 CTA）首席执行官 Gary Shapiro 表示，今年线上的展会规模可能不如线下，但仍有 1000 家参展企业以及预计 15 万参会者，其中很多人是第一次参加 CES。

关于 2021 年会有什么新技术，Shapiro 认为 5G 通信、8K 电视、机器人、VR、AR 以及无人机将会是未来兴起的方向，而监管及隐私等问题也愈将凸显。而 2021 线上 CES 展又会有什么新改变，美国科技媒体 VentureBeat 对 Shapiro 进行了深度采访。

▲Gary Shapiro

以下是对采访内容的编译。为符合中文阅读习惯，智东西在不改变原意的基础上有所删改。

一、线上 “转移”困难重重，线下 2022 展位已开售

CES 转移到线上是在今年七月份决定的，因此 CTA 有充足的时间准备稳定的网络设施、设计展会环节和与参展的企业沟通。作为 CTA 的合作伙伴，微软的团队将会为今年的线上 CES 提供云服务、视频制作等相关支持。

但转移到线上的决定依旧让一些公司选择退出 CES，所以今年参会展商数量不如往年。

Shapiro 表示理解企业们的选择并提供退款，并说道从今年 11 月就已开始售卖 2022 年 CES 大厅的展位了，希望疫苗的普及能尽快让线下的展览重新开启。

展会转移到线上不仅会降低参会展商以及参会人员的体验感，也会对拉斯维加斯本地的经济造成一定影响，因为往年 CES 的举办都会带来大量客流以及住宿和饮食消费。

对此，Shapiro 表示遗憾和难过，说道 CTA 正在全力支持当地的慈善机构，为更多人提供救济食品，但 CTA 今年的财务状况也不好过，削减了大量开支，并且在工作人员较少的情况下，完成世界上最大消费展的 “线上转移”。

二、三大特点，线上逛展当谈到今年线上

CES 有什么 “新玩法”的时候，Shapiro 表示主要有以下三个方面。

1、30 天内回看

参加过以往 CES 展会的人们都有一个共识，CES 的展是看不完的。

但转移到线上后这个问题就引刃而解了，CES 注册会员可以在 30 天内，随时回看主题演讲、线上会议等，且大多数环节都保留了问答环节，人们可以线上向演讲者提问。

2、领英建立联系

众所周知，CES 除了是各大厂家新品发布的平台，也是业内人士沟通交流、开创商机的好机会。

虽然无法面对面的直接沟通，但当用户注册 CES 账号时，用户可以选择自己所关心的科技领域，向这个领域的其他人共享自己的领英账号，从而让不同领域的用户们通过领英建立联系。

3、定制搜索体验

四天时间，超过 1000 家厂商，数不清的主题演讲和线上会议，虽然比不上以往线下的规模，但如何在茫茫公司的 “厂牌”中找到自己感兴趣的？

CES 为用户提供专门的 “私人订制”。

根据用户不同的标签，CES 会为用户提供不一样的首页推荐。除了全球各地报道的新闻媒体，CES 自己也有四位主持人，重点报道即将开始的演讲活动。24 小时消息实时滚动，保证用户不论是看直播还是看回放，都能及时抓取到自己所需要的消息。

三、CES：普通用户最低票价 149 美元

Shapiro 提到本次线上 CES 包括主题演讲和提问环节等全部时间将会超过 100 小时，不同厂商的重大新品发布也会 “错峰”进行，尽量为用户提供丰富的体验。

在提到线上票价的时候，Shapiro 表示会为参展展商提供一定数量的免费注册名额，1 月 8 号前媒体也可以在官网免费注册，但普通用户还是需要买票看展：1 月 4 号前注册的用户注册费价为 149 美元，4 号后，注册费用增加到 499 美元。

▲去年，AMD 首席执行官苏姿丰在 2020 年 CES 上展示了 Ryzen 4000 笔记本电脑处理器。

Shapiro 说目前已经有十万名用户报名参加，预计将会有十五万人参加本次线上展会，并提醒各位有意向参会的用户尽早注册。

据悉，今年参加 CES 的展商有埃森哲、博世、佳能，海信、IBM、英特尔、联想、LG 电子、奔驰、松下、飞利浦、三星电子、TCL 和 Voxx 等科技巨头，以及普利司通，卡特彼勒等非传统科技公司，还有沃尔玛，欧莱雅，欧姆龙医疗保健和宝洁公司。

结语：线上 CES 依旧精彩吗？

不同于专精某一特定领域的展览或者各个厂商自己的发布会，从手机、芯片到汽车，CES 几乎涵盖了整个电子消费领域，可以说它是全球消费电子的风向标。

而在刚刚开启的 2021 年里，消费电子风向标又会带给我们什么新的惊喜呢？我们拭目以待。

来源：VentureBeat