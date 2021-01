魅族员工信曝光：2020 年持续盈利，高端市场越站越稳

IT之家 1 月 1 日消息 今天早些时候,有网友曝光了魅族员工信的一张截图,称 2020 年魅族持续盈利。现在,IT之家用户 @霜风神影 带来了魅族员工信的全文。

魅族员工信指出,2020 年魅族财务指标持续显示盈利,高端市场越站越稳,为企业的健康发展和 IPO 战略的落地打出了真正的通行证。

魅族信中还指出,去年下半年是魅族手机、AIot、智能家居各 GPM 新品研发的关键周期。日前,魅族官方已经宣布 Lipro 智能家居新品发布会将于 2021 年 1 月 5 日举行。

IT之家了解到,魅族去年在手机方面只推出了魅族 17 系列的两款机型,产品线精简程度超过苹果。今年,预计魅族也将会带来骁龙 888 的旗舰手机,不过时间可能会稍晚一点。

魅族员工信

我们的 2020

各位东岸 CBD 组团打工人、大湾区西岸网红建设者、人才公馆妙龄业主、唐家湾最靓的仔、工匠精神有症状感染者、手机界黄埔军校在校生、科技艺术交织线编织工、行业审美标杆成员、激烈商业战场的热爱军团、魅族强大基因的守望者、将创造分享未来的胜利者们:

你好。

今天是 2020 年最后一天,整个世界终于要跨过这难言的一年,魔幻又现实,冷峻也温柔。现在回想起来,除了眼睛酸,还有脑阔疼。

从不到 10 度的室外走进办公室,如果用一个拥抱,可以把时间带回从前,你,愿意重温这一年吗?

犹记庚子年春节,一条看不见的火线,封锁了所有人的脚步,我们和家人度过了最漫长的假期,每天的新闻、微博、朋友圈,满满的疑点、怒点、焦点、泪点、饭点,就是少了笑点。在百十平的空间里不断重复着起立卧倒的每一个你,好想,来一个拥抱。

位卑不敢忘国,能力有大小,存心有天知,我们几乎是行业里第一个启动了对武汉的捐助,同时上线 Flyme 疫情关怀功能等力所能及援助措施的厂商。湖北的宝宝们从来不缺席每一次电话会议,同事群里,大家相互关切的每一段语音和每一个表情包,想起来仿佛在昨天。好想,来一个拥抱。

疫情拖延了新产品的上市节奏,远程办公期间,大家打卡地点从魅族总部,变成了天南海北,如果有一张地图可以显示,那一定是星星之火。不少研发同学,因为需要使用仪器与设备,克服困难,提前来到公司办公。这段曾经向往却突然实现的 SOHO 岁月,那个频频急促闪烁的钉钉图标。好想,来一个拥抱。

17 上市前后的攻关期,测试同学冒着疫情风险,在全国各地实施场测,多部门启动了满血模式,研发和供应链的男女汉子们在产线持续无休奋战月余解决量产品质的最后难题。那个每天披星戴月,产线不关人不走的你们,那个克服疫情期行业大缺货等诸多困难,决战量产交付项目的你们。好想,来一个拥抱。

就像 17 周年公开信里所说的,面对产品,所有人都保持着敬畏之心,小心翼翼,不敢省一分人工,不敢减一克物力,日日自新却依旧魅族,没有豪华的资源配置,就用超负荷的工作拼上一切。全公司各条战线都在全力以赴,每个人的身上都在闪闪发光。好想,来一个拥抱。

不仅工作特拼,运动起来大家也丝毫不含糊。曾经平板支撑可能从来没有坚持过一分钟的大家,为了团队竟然突破了一分钟、两分钟、甚至三分钟。平时粉嫩粉嫩的小手,拔河时也始终坚守在绳上,从未松懈一秒,最后手掌上甚至起了好几个大水泡。「拼,就完事了」,面对这样的大家,好想,来一个拥抱。

在停车场搭起的梦想之屋发布会,寄托着魅友和全体魅族人的期望。你肯定记得后门堆满魅友投喂的外卖便当,记得直播间弹幕上不停刷起的魅族 NB,记得天青的艺术和航母的热血。但你还记得吗?夜晚亮起 Building dream for the lovely ones 的灯牌时,凌晨阴雨,有一位保安大哥撑伞在那里守夜。好想来一个拥抱。

面对行业里可能是最懂行的用户,为了让产品变得更好一点,再好一点,深夜的办公室时常灯火通明,那一行行在零点过后被敲出来的代码,那一封封凌晨被发出的邮件,化身为魅友们更新 Flyme 时的一张张笑脸。那些让万物皆可 OTA 的固件,好想,来一个拥抱。

还记得第一次亮相直播间的自己吗,出道就有成千上万的观众,可能原本有些内向不善言辞的你,上百个小时下来,变得能聊能带货,一时间,金嗓子喉宝成为了团队的必备品;不仅话变多了,整体颜值也迅速提升,大家纷纷从简单朴素的打工人,变身帅气靓丽的主播,在镜头面前侃侃布道。除了想给大家刷一个火箭之外,好想,来一个拥抱。

GPM 机制推出,一场将魅族持续 17 年的专业板块传递形态,进化成产品生命周期经营结果管理的大改革启动,雄心勃发的 “霸道”总裁天团上线,每个周会上一场场认真的数据分析,一个个犀利的灵魂拷问,那些得以更快速推进的新项目进度。好想,来一个拥抱。

下半年适逢手机、AIot、智能家居各 GPM 新品研发的关键周期,让大家操碎了心,研发产品的过程,真的似孕育孩子般,需要耗费大量的心血。多少个夜晚,月亮睡了大家都还不睡。那一趟趟深夜回家、甚至赶来公司的滴滴,好想,来一个拥抱。

年内的几次电商大战,战火从盛夏烧到初冬,面对资源的相对匮乏,大家挑起大梁、自创内容,一条又一条短视频,经由跨了大界的导演、摄影师、演员们,在公司各个角落取景,最终拍摄制作出来。「每个人都是生活的导演」这句经典的 Slogan 突然之间与你我产生了共鸣。好想,来一个拥抱。

为了让线下用户能够更近距离地接触魅族产品,在当前鲜少终端的情况下,大家场地一个个地跑,资源一遍遍地协调,小区里、商场里、校园内 ...... 也许在不久的将来,转角就能遇见的,除了爱之外,可能还有魅族的产品。那一通通不怕被拒绝的电话,好想,给一个拥抱。

曾经,每月的经营会议总是头疼时刻,所有人都在努力,但却总是看不到盈利。回想 2020 年,财务指标持续显示盈利,高端市场越站越稳,这种久违的持续正反馈,为企业的健康发展和 IPO 战略的落地打出了真正的通行证。那张用持续盈利证明公司价值和每个人真实胜利的 Excel 表。好想,来一个拥抱。

关关难过,关关过,事事难拼,事事拼。

我们记忆里的 2020 年,没有从天而降的超级英雄,只有一个个心怀热爱,挺身而出的不凡魅族人。

有时候会想,究竟魅族是什么?

时间给过我们工匠精神、追求极致、与众不同的评价。

除了这些呢?还是什么。

是行业的探照灯到初心的二次攀登,是开拓者的无悔经历到守望者的团队精神,是面对每一个挑战的坚韧不拔,是站在每一条前线的英雄群像,是 17 年不变得追梦赤子心,是每个人夜空中最亮的星。

还有,这个我们舍不得也忘不掉的 2020,也是魅族。

还有,那个好想来一个大大拥抱的你,就是魅族。

和你一样的魅族人

2020 年 12 月 31 日