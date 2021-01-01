特斯拉推出家庭充电第三代壁挂式连接器，售价 8000 元

IT之家 1 月 1 日消息 根据特斯拉官方的消息，特斯拉推出了家庭充电第三代壁挂式连接器，在设计上更加轻量化，其重量仅为 5.5KG。官方表示，家庭充电是 Tesla 车辆最方便、实惠的充电解决方案，您可以像使用手机一样，随时在家中为您的 Tesla 车辆充电。

IT之家了解到，特斯拉第三代壁挂式连接器是 220V 和 380V 通用充电器，双重适配，充电效率单相所有车型为 32A，7KW；三相 Model3 为 16A，11KW，其余车型为 24A，16KW（以上为典型值，仅供参考）。特斯拉第三代壁挂式连接器支持 Wi-Fi 联网 (2.4 GHz 802.11 b/g/n)，可支持 OTA 远程固件升级。充电枪线长度 7.4 米，符合更多家庭的安装要求。

家庭充电服务包 (国标)售价8,000元，内含：

Tesla 家用充电器一台

80 米内线缆材料及基础施工费用

一 次成功的勘测

施工方案设计及报价

一个空气开关和漏电保护器及其安装

充电器安装及送电调试

安装工程长达两年的质保

电缆施工过程中必要的辅材

IT之家今天早些时候报道，特斯拉今日宣布，国产中型 SUV Model Y 以及全新 Model 3 正式发售。Model Y Performance 高性能版与双电机全轮驱动版两个版本，售价 339900 元起。全新 Model 3 标准续航升级版起售价保持 249900 元起不变，特斯拉还推出了 Model 3 Performance 高性能版，售价 339900 元起。