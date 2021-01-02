2020 年特斯拉股价上涨 689%，马斯克净资产增 1290 亿美元

在刚刚过去的 2020 年，从净资产增长方面来看，世界上没有任何人是比特斯拉和 SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）更大的赢家。

图 1：特斯拉和 SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克

早在进入 2020 年的时候，马斯克就已经是亿万富翁，净资产约为 300 亿美元。而在 2020 年结束的时候，他的净资产增加了近五倍。彭博亿万富翁指数显示，这位特斯拉首席执行官的净资产增长了 1290 亿美元，增幅达 469.9%。

因为由于股价经常波动，许多亿万富翁有时候会在短时间内赚到或损失数十亿美元。对于马斯克来说，这种情况尤为突出，他的净资产膨胀和萎缩几乎与特斯拉的股价同步，而他从特斯拉获得的是法律允许的最低工资。

特斯拉股票是马斯克 2020 年净资产激增的最大来源，其股价今年飙升至新高。特斯拉已经是世界上市值最高的汽车制造商，最近接近 6450 亿美元。自 2020 年 1 月 1 日以来，特斯拉股价上涨了 689%，这对马斯克来说是个巨大的利好消息，因为他持有 18% 的股份，轻松使他成为特斯拉的最大股东。

但马斯克只领取微薄的工资，至少在纸面上如此，用马斯克自己的话说，那就是 “现金匮乏”。像许多其他富裕的企业高管一样，他的日常生活仍然依赖抵押贷款和信贷。马斯克去年在播客上对主要投资人凯西 · 伍德（Cathie Wood）说：“有些人认为我有很多现金，但事实并非如此。”

然而，尽管工资很低，马斯克去年仍然是世界上薪酬最高的高管，这要归功于一项非常复杂的薪酬方案。当特斯拉实现越来越困难的股票、收入和盈利业绩指标时，该方案会授予他 12 批股票期权。

特斯拉没有回应有关马斯克薪酬的置评请求。但监管备案文件显示，2018 年股东以压倒性多数批准了授予马斯克的股票期权奖励。截至去年 8 月份，马斯克已经解锁了其中两批。

图 2：马斯克净资产在 2020 年增长情况

马斯克所持特斯拉的大部分股权以及他在私人太空公司 SpaceX 的股份，也被质押用于抵押贷款和其他贷款。这使得他在这两家公司的股票估值略低于面值，《福布斯》杂志以及彭博亿万富翁指数都将这个因素纳入其中。

彭博社估计，截至 12 月 15 日，马斯克拥有的财富约为 1580 亿美元，其中约 1100 亿美元 (约占总财富的 70%)来自特斯拉股票和期权，另有 187 亿美元来自 SpaceX 的股权。彭博社计算的最后 70 亿美元由现金、房屋、汽车和其他资产组成。

2020 年 5 月，在让特斯拉加州和上海工厂感到头疼的新冠肺炎疫情爆发之际，马斯克表示，他计划出售自己 “几乎所有的实物财产”，包括当时拥有的多套房子。到了年底，马斯克兑现了早先的威胁，将家和旗下慈善组织从加州搬到了得克萨斯州。

马斯克在 12 月初的一次会议上表示：“特斯拉和 SpaceX 显然在加州有大规模业务。事实上，值得注意的是，特斯拉是最后一家仍在加州制造汽车的汽车公司，SpaceX 是最后一家仍在加州进行重大制造的航空航天公司。加州曾经有十几家汽车工厂，也曾经是航空航天制造的中心。我的公司是最后两家。”

图 3：马斯克净资产构成详细情况

马斯克继续说：“对我自己来说，我已经搬到了得克萨斯州。我们在南得克萨斯州有星际飞船的开发项目，我现在就在这里。然后，我们在奥斯汀郊外也在建设巨型工厂项目。”除了与当地卫生监管机构爆发冲突，此举还可以为马斯克节省一大笔所得税。

目前还不清楚马斯克在得克萨斯州住所的确切所在。搬到那里后，他将加入越来越多的前加州人和硅谷外籍人士的行列，而疫情引发的在家工作只会加剧这一趋势。

不过，几乎可以肯定的是，特斯拉和 SpaceX 的增长将持续下去。分析师表示，随着中国和美国需求的增加，这家汽车制造商有望在 2020 年实现销售 50 万辆的目标，这有助于刺激这一持续的趋势。与此同时，消息人士去年 12 月份称，SpaceX 正在讨论新一轮融资，可能会将其估值提高至 920 亿美元。

马斯克还曾考虑过将他的各种业务，从大脑工程 Neuralink 到隧道施工公司 Boring Company 合并在相同的母公司麾下。

至于特斯拉在 2021 年的股价变动情况，分析师们意见不一。摩根大通 (JPMorgan)分析师瑞安 · 布林克曼 (Ryan Brinkman)等人表示，特斯拉股价可能会大幅下跌。而包括韦德布什证券公司分析师丹 · 艾夫斯 (Dan Ives)等看涨人士认为，特斯拉股价还有更大的上涨空间。