英特尔 500 系芯片组曝光 ：包含 Z590/B560/H510

IT之家1月2日消息 据外媒 videocardz 消息，适配于英特尔第 11 代 Rocket Lake-S CPU 的 500 系芯片组 Logo 曝光，将包含 Z590/B560/H510 芯片组，命名规则与以往相同。新版 logo 采用深蓝底色，配色更为明快简洁，富有动感。英特尔新一代芯片组以及第 11 代桌面处理器将于 1 月 11 日举办的 CES 上发布。

英特尔官方并没有公布 500 系列芯片组的详细规格。外媒表示，这一代芯片组预计将支持 PCIe 4.0 协议，其中 Z590、B560 将支持 DDR4-3200 内存以及 XMP 功能。Z590 将与上代产品一样支持 CPU 超频，但是 B560、H510 是否支持超频则是未知的。

英特尔第 11 代桌面 CPU 预计将额外增加 4 条 PCIe 通道，可以用来直接连接采用 PCIe 4.0 协议的 NVMe 固态硬盘。此外，Z590、B560 终于追赶上 AMD，将为 GPU 提供 PCIe 4.0 x16 接口，而 AMD 在两年前就已经支持这一协议了。

外媒表示，英特尔 500 系列芯片组的寿命将会很短，因为此前传言称第 12 代 Alder Lake 处理器将采用全新的 LGA1700 接口，处理器将有着非常多的进步，比如 PCIe 5.0、DDR5 的支持。

▲ videocardz 制作的英特尔第 11 代桌面平台信息汇总

IT之家此前消息：《全核超频至 5.2 GHz，英特尔 i9-11900K CPU-Z 单核跑分突破 700 大关》展现了 11 代处理器强大的单核跑分能力。这一代桌面 CPU 将延续 LGA1200 接口，预计将兼容上一代主板。