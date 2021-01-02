民调：大多数美国人对于重返月球不买账，认为 NASA 更应该关注全球气候

对于探索宇宙空间，美国人的热情一直都不曾消退。

从上世纪的阿波罗计划到今天的载人龙飞船，美国从未放弃将人类送上月球和宇宙深处的梦想，甚至制定了 2024 年重返月球和 2030 年代登陆火星的计划。但民意调查显示，美国民众更加希望 NASA 监控地球气候变化和小行星威胁，而不是让宇航员重返月球。

早在 1958 年 1 月 31 日，美国就向太空发射了第一颗卫星。当运载着这颗卫星的木星 C 火箭穿过大气层时，佛罗里达州卡纳维拉尔角的工程师们开始欢呼雀跃。在美国国家科学院，工作人员也拥挤在房间中等来了美国第一颗卫星——探索者 1 号升空的好消息。第一颗卫星的升空，让美国人成功追上了前苏联的脚步，也让美国人空前的团结起来。





美国第一颗卫星的发射对于当时的美国来说意义非凡，但美国民众对随后进行的宇宙探索有何感想？

许多人认为，NASA在20世纪50年代末和60年代的项目非常受欢迎。人们最常说的就是，阿波罗计划统一了一个原本不统一的国家。而在美国当前这种情况下，人们很容易想象的是，借助一个重振的太空探索计划使美国人重新团结在一起。

然而，遗憾的是，太空探索从来没有像许多人希望的那样，成为全国的统一战线。当科学家们为“探索者1号”欢呼时，很多人都对随后的载人航天计划提出了反对意见，认为它们昂贵而且危险，而且很大程度上只是具有象征意义。许多军事领导人也反对载人航天计划，他们更愿意看到资源集中在火箭推进和制导的关键挑战上，因为这对当时新兴的洲际弹道导弹计划至关重要。

探索者1号时代的总统德怀特•艾森豪威尔，可以说是一位“不情愿”的太空战士，他拒绝了太空竞赛的想法。在他看来，“竞赛”就意味着匆忙，这可能会导致浪费。此外，虽然人们经常断言太空优势会转化为军事优势，但艾森豪威尔认为，美国可以用现有的核武器和常规力量进行全面防御。在后来的几年里，他甚至认为阿波罗计划是一个“噱头”。

当然最重要的是探索宇宙的成本过于昂贵。

在约翰·F·肯尼迪和林登·B·约翰逊总统的领导下，NASA的预算猛涨。阿波罗计划成为美国历史上和平时期最大的一笔开支，大到另美国国会也越来越感到不安。NASA在1964年的预算是51亿美元，1965年的预算是53亿美元。对于想要扩大社会问题支出的民主党人和想要缩减联邦预算的共和党人来说，这些数字就像是“催命符”。

NASA的宇宙探索项目预算庞大。

除此之外，太空探索也让美国民众感到不安。20世纪60年代的民意调查显示，大多数美国人不相信阿波罗计划的成本是值得的。但在美国人成功登上月球之后，早期的大部分怀疑论都被遗忘了。随着阿波罗计划淡入历史，人们对它的看法也越来越好。

根据一项民意调查，1989年，77%的美国人认为登月的成本是值得的，而1979年时只有47%的人这么认为。美国人认为，也许正是太空探索的概念将他们联系在一起，尤其是当大家一起怀旧的时候。或许，最重要的就是项目取得了成功，才让美国人认为登月付出的代价是值得的。

NASA现在正计划再次登月，目标是在2024年让宇航员(其中至少有一名女性)在月球南极附近着陆。然而，包括许多科学家在内的美国民众再次对登月的价值表示了怀疑。

事实上，大多数美国人还是支持NASA和太空探索的。2018年皮尤研究中心的一项民意调查发现，80%的人认为建设空间站是一项不错的投资，72%的人认为美国在太空领域保持全球领先地位至关重要，65%的人认为这应该通过NASA来实现，而不是主要通过私营公司。有18%的人认为将人类送上火星应该是头等大事，只有13%的人支持将人类送上月球。

美国民众更希望NASA监测全球气候和具有威胁的地外物体。

那么美国民众到底希望NASA做什么呢？

答案可能会让人们大吃一惊：63%的民众认为，NASA应该把监测全球气候作为头等大事。

还有一部分人认为这应该是一件很重要但不是最重要的事情，如果我们把这些人也包括在内，这个比例会上升到惊人的88%。

民众认为第二要务是寻找可能撞击地球的小行星或其它物体。美国民众认为，NASA在太空中能做的最重要的事情是收集信息来保护人类自己和我们的唯一的地球。

当然对于美国人的重返月球、登陆火星等宇宙探索计划，美国民众都是仁者见仁智者见智。但它们最终是否能够像阿波罗计划一样逐渐被民众认可，还是留给时间去判断吧。