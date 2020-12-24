月球陨坑数量超乎预料，现已发现 10 万多个

北京时间 12 月 24 日消息，据国外媒体报道，目前，最新研究表明，月球陨坑数量超乎人们的想象，现已发现 10 万多个陨坑。

利用月球探测器收集的数据，人工智能技术在月球中低纬度地区发现至少 10.9 万个陨坑，现记录的月球表面陨坑数量比之前多十几倍，该发现发表在 12 月 22 日出版的《自然通讯杂志》上。

这是迄今最大的月球陨坑数据库，可以自动提取月球中低纬度地区陨坑分布状况。碰撞陨坑形成于流星撞击过程，此类陨坑遍布月球表面。我们可以将月球表面的碰撞陨坑看作是‘化石’，它们记录了太阳系的历史。

然而，这些碰撞陨坑的大小和形状存在较大差异，它们可能会随着时间推移而重叠或者侵蚀，这使得识别和确定它们的形成年代极其困难且耗时。同时，分析碰撞陨坑也存在一定的主观性，导致现有月球陨坑数据库出现不一致。

科学家们利用机器学习解决了这些问题，他们基于一个深度神经网络（计算机系统使用多层数学计算，这些计算相互反馈），使用来自数千个先前已识别的陨坑数据，并利用该算法寻找新的陨坑。该网络随后被应用于月球轨道器，收集的数据显示出月球表面还有 109956 个火山口。

通常人们认为陨坑都非常大，直径在 1-100 公里之间，但是月球表面的陨坑相对较小，这可能是它们之前未被探测到的原因之一。但是基于人工智能软件发现了面积更大、形状不规则的侵蚀陨坑，其中一些陨坑直径达到 550 公里。

该算法还依据陨坑大小和深度等特征，以及不同地质时期，进行类型划分，估计出大约 1.9 万个陨坑形成的时间，这些陨坑跨越月球 5 个地质时期，有些可以追溯至大约 40 亿年前。

研究人员称，这种陨坑预测通过需要几分钟才能完成，然后在标准计算硬件上进行几个小时的后期处理。