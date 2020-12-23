NASA 开放新发射台，支持小型运载火箭发射客户

12 月 23 日，美国宇航局（NASA）已经完成了在佛罗里达州肯尼迪航天中心开放新发射台的工作，以供更多小型运载火箭商业发射服务提供商使用。

与分别用于支持 SpaceX、SLS 和 ULA 的 LC-39A、LC-39AB 或 SLC-41 发射台相比，这个代号 LC-48 的新发射台支持发射更小的运载火箭。LC-48 被设计成能够被多个发射服务提供商使用，没有永久固定结构，允许其根据客户需求进行灵活配置。

肯尼迪航天中心高级项目经理基斯 · 布莱顿（Keith Britton）表示，LC-48 发射台开放的目的非常明确，就是为了满足 “对具有更快周转周期、低成本发射系统的需求”。

LC-48 发射台听起来似乎更适合 Astra 等公司的火箭设计。Astra 是一家小型发射服务提供商，它主要围绕 DARPA 竞赛 (现已结束)的响应式发射演示设计业务。

包括 AstraFirefly、Orbex 以及 Vector Launch 等在内的许多公司，都正专注于发射小型火箭。这些火箭可以减少发射现场所需的人员和基础设施，以增加其火箭发射的灵活性和机动性。

LC-48 发射台还没有任何预定客户，但 NASA 称其正在与多家公司进行谈判，只是还没有正式签约。不过该机构确实预计，最早可能在明年就会有客户从新的发射台进行发射。