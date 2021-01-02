澳大利亚获得 2020 年 HWBot 超频跑分国家杯冠军

IT之家1月2日消息 知名超频网站 HWBot 公布了 HWBOT COUNTRY CUP 2020 超频跑分比赛冠军。澳大利亚凭借 588 分夺得了此项荣誉，美国以 574 分获得第二名，德国以 538 分位列第三。这是该国自 2017 年以来连续第四次夺得冠军。本次比赛的海报由一个液氮散热器组成，历年获奖国家的国旗环绕在一旁。

这场比赛的规则是使用单个 CPU、单插槽主板完成，不允许使用双路 CPU，但允许使用双路显卡，参赛选手可以使用任意超频手段来获得高分数。比赛分为 12 个阶段，每一个阶段都有着相应的规则要求，比拼不同跑分软件的 CPU、显卡跑分，内存频率高低等等。认证信息需要参赛者提交电脑设备实拍图以及屏幕截图，同时屏幕截图需要有 CPU-Z 软件的 CPU、主板、内存标签显示。对于显卡超频，提交的照片需要包含 GPU-Z 温度标签页面。除此之外，电脑桌面背景图片也必须为这次大赛的海报。

评判标准并不只是包含 CPU 或者显卡真实频率的高低，还有跑分成绩，因为这代表着超频参数真实有效，电脑能够稳定运行。因此，提交的屏幕截图为

参加比赛的 CPU 型号包括 AMD 羿龙 II X4 955 BE 等型号、英特尔 X5270、酷睿 2E8600、I7 4770K、I9 9900KS 等。针对显卡的超频，则包含 RTX 3090、3080、2080、1080Ti 以及 AMD 的 RX 5700XT、HD 7970、R9 295 等等，显卡超频支持使用双路显卡，需要完成相应的跑分才可以提交成绩。

据IT之家了解，比赛的详细项目包含 3DMark Port Royal、3DMark - Time Spy、Unigine 跑分、Catzilla 测试、HWBOT x265 Benchmark 等等，每一项测试会有 CPU 核心限制、显卡型号限制等条件，不同的大项也需要使用 1、2、4、8 等核心数量的 CPU 分别跑分，同时一些最新 CPU 型号会被限制，比如 Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 9 5950X, Core i5 10500H。

经过了长达 12 轮角逐，澳大利亚的 Down Under Boys 团队获得了总分冠军，参赛选手在得知获奖后展开了庆祝活动。

HWBOT COUNTRY CUP 2020 官网：点击打开