刷机神器 TWRP 3.5.0 版发布：支持更多设备，底层采用安卓 10

IT之家1月2日消息 安卓手机常用的第三方工具 TWRP，于 12 月 31 日发布了 3.5.0 版。新版本的固件需要在 TWRP 官方 App 中进行下载。对于旧款手机，官方提供了基于安卓 9.0 的固件；对于出厂即使用安卓 10 的手机，官方提供采用安卓 10.0 底层制作的固件。

新版 TWRP 修复了诸多 Bug，增添了更多文件扩展名、加密格式、动态分区的支持。此外还修复加密状态错误、在某些设备上修复缓存擦除功能、更新了俄语、德语、中文、西班牙语的翻译。

新增的支持机型列表：

小米 8 透明探索版 小米 8 屏幕指纹版 小米 9 SE 三星 Galaxy Note 10（Exynos） 三星 Galaxy Note 10 5G（Exynos） 三星 Galaxy Note 10+（Exynos） 三星 Galaxy Note 10+ 5G（Exynos） 三星 Galaxy J4 三星 Galaxy M30s 华硕 ROG Phone 3 华硕 ZenFone7 华硕 ZenFone7 Pro 摩托罗拉 Moto E 2020 三星 Galaxy Tab S6 Lite LTE 三星 Galaxy Tab S6 Lite WiFi Google Pixel 4 Google Pixel 4 XL

IT之家了解到，使用安卓 10 底层的 TWRP 功能与 9.0 相同。在更新新版本之前建议做好 Boot 分区的备份，以便于恢复旧版本 TWRP，该操作在 TWRP 即可进行。