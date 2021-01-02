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刷机神器 TWRP 3.5.0 版发布：支持更多设备，底层采用安卓 10

2021/1/2 23:13:36 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家1月2日消息 安卓手机常用的第三方工具 TWRP，于 12 月 31 日发布了 3.5.0 版。新版本的固件需要在 TWRP 官方 App 中进行下载。对于旧款手机，官方提供了基于安卓 9.0 的固件；对于出厂即使用安卓 10 的手机，官方提供采用安卓 10.0 底层制作的固件。

新版 TWRP 修复了诸多 Bug，增添了更多文件扩展名、加密格式、动态分区的支持。此外还修复加密状态错误、在某些设备上修复缓存擦除功能、更新了俄语、德语、中文、西班牙语的翻译。

新增的支持机型列表：

  1. 小米 8 透明探索版

  2. 小米 8 屏幕指纹版

  3. 小米 9 SE

  4. 三星 Galaxy Note 10（Exynos）

  5. 三星 Galaxy Note 10 5G（Exynos）

  6. 三星 Galaxy Note 10+（Exynos）

  7. 三星 Galaxy Note 10+ 5G（Exynos）

  8. 三星 Galaxy J4

  9. 三星 Galaxy M30s

  10. 华硕 ROG Phone 3

  11. 华硕 ZenFone7

  12. 华硕 ZenFone7 Pro

  13. 摩托罗拉 Moto E 2020

  14. 三星 Galaxy Tab S6 Lite LTE

  15. 三星 Galaxy Tab S6 Lite WiFi

  16. Google Pixel 4

  17. Google Pixel 4 XL

IT之家了解到，使用安卓 10 底层的 TWRP 功能与 9.0 相同。在更新新版本之前建议做好 Boot 分区的备份，以便于恢复旧版本 TWRP，该操作在 TWRP 即可进行。

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关键词：TWRP刷机

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