Linux Kernel 5.10 版本出生，华为、英特尔依旧领跑代码贡献榜

IT之家1月3日消息 2020 年 12 月 13 日， Linux 内核更新至 5.10 版本。从官方的代码贡献排名榜单来看，华为和英特尔依然是贡献率第一第二的两家伟大企业。

单纯从补丁数量来看，华为提交的补丁（变更集，changeset）数量为 1434 个，占比 8.9%；紧随其后的英特尔提交了 1297 个补丁，占比 8%。

而从修改代码行数方面来看，英特尔在该版本在提交了了 96976 行代码，占比 12.6%；之后是华为，共提交了 41049 行代码，占比 5.3%。

当然，并不是说其他厂商贡献不大，无论是 AMD、IBM、三星、恩智浦、英伟达亦或者 Arm 都曾为该版本的诞生做出伟大贡献，甚至还有一些未公布身份的厂商也为此付出了大量努力。

下图是各厂商对每个 Linux Kernel 版本的代码贡献情况，可以看到华为自内核 5.8 版本开始就一直跟英特尔保持着贡献率最高的两家厂商身份。

IT之家了解到，华为的贡献大约主要集中在 ARM64 架构、ACPI、内存管理、文件系统、Media、内核文档以及海思芯片支持等方面。此外，华为还针对整个内核贡献了大量质量加固的 bugfix 及代码重构的内容。