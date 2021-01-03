“机械战警”不再是虚幻，机器人扮演的未来执法者正在成为现实

很多人都看过 1987 年上映的经典电影《机械战警》，这部电影的故事背景设定在大约 20 年后，但 2021 年似乎将成为机器人执法时代的开始。世界各地越来越多的警察部门都开始购买用于警务工作的机器人，随着这种行为变得越来越常态化，人们也开始提出了一些担忧。

就在今年早些时候，美国的纽约警察局购买了一只会开门的机器狗，而同样的机器警犬已经在马萨诸塞州的警局进行了测试。在 COVID-19 疫情爆发期间，警察部门使用无人机的数量激增。美国各地的警察部门都购买了一种看起来摇摇晃晃的机器人 Knightscope，但它除了 “喜欢”踩孩子们的脚，还会无视那些需要帮助的人。

图1：机器人Knightscope

电子前线基金会的政策分析师马修 · 瓜里利亚对《数字趋势》网站称，最开始警察部门使用机器人大多是为了炫耀，但这并不意味着我们不需要担心。他对销售这些机器人的公司进行了广泛研究，他认为目前这些机器人主要是一种 “公关举措”。然而，尽管这些机器人现在人畜无害，但它们也可能打开一扇让我们担心的 “地狱之门”。

瓜里利亚表示 :“我们从销售机器人的公司内部看到，他们销售机器人主要依赖于社交媒体的评论和大肆的宣传。但内容几乎没有涉及机器人实际的警务工作。我认为，这些机器人以新奇事物的身份被慢慢地引入，最初或许会成为我们自拍、合影的对象，但最终由机器人和算法完成的警务工作绝对会常态化。”

最初，你可能会觉得机器警犬很可爱，或者当机器警察掉进喷泉时，你会觉得很有趣，但这些机器未来带给我们更多的可能是危害。瓜里利亚表示，我们很快就会看到不同种类的机器警察的激增，而问责制可能会成为一个令人担忧的主要问题。

图 2：马萨诸塞州警局进行测试的机器警犬。

瓜里利亚称：“我担心，机器警察不再只是我们拍照的对象时，我们将不得不面对这样的场景 : 当机器警察做出错误的决定，因为导致有人受伤或错误的被逮捕时，人类警察就不得不代替其做出决定。而且机器警察不是人类，你不能责备它们。”

如果机器人错误地将人们识别为罪犯并逮捕他们时，谁将为此负责？你不能解雇机器人，甚至也不能指控它犯罪。

瓜里利亚还指出，这些机器人可以装备各种监视技术，它们可以成为 “流动监视站”。机器人可能会被分配到一个犯罪率高的社区，进行几乎不间断的监视。当它发现疑似罪犯时，不管对方是否真的是，它都会报警。

图 3：未来的机器警犬或将进行街头巡逻。

你完全可以想象一下，当你正走在街上，一个机器警察突然命令你停下来。它认为你因犯罪而被通缉，并向警察举报你。警察会把你送进监狱，当然，一旦他们发现抓错了人就会释放你。他们会将其归咎于机器人的算法，而你对此也毫无办法。或许我们正在快速接近这种反乌托邦式的未来。

瓜里利亚称，我们可能离机器警察携带武器也不远了，而这将使事情进一步复杂化。他指出，部分机器警察已经装备了 C4 炸药，并在 2016 年在达拉斯杀死了一名枪击者，所以我们有理由认为，在不远的将来，我们会在街头看到配备了武器的机器警察。

瓜里利亚称：“在部分情况下 , 警察也愿意武器化机器人。多年来 , 我们已经看到过，有提案建议把泰瑟枪或胡椒喷雾安装到小型无人机上 , 所以如果我们在抗议活动现场的机器警犬背上看到胡椒喷雾，我一点也不会觉得奇怪。”

解决这一问题的一种可行方案是，社区从一开始就阻止警察部门使用这类机器人。瓜里利亚说：“如果必须得到公众的批准，警察部门可能不太愿意购买这种技术。我们需要提高透明度，让公众有权控制警察部门把钱花在什么地方。”

图 4：机器警犬可能配备监视技术，也可能配备胡椒喷雾等非杀伤性武器。

我们不会在短时间内看到像机械警察那样的人形机器人在街道上巡逻，但机器警察正在成为现实，现在看起来无害的机器人在不久的将来可能会变得非常有危害性。这些机器人可能会侵犯我们的隐私，让人们被错误地逮捕，甚至在某些情况下会伤害甚至杀死人类。这可能完全取决于人们现在要如何应对这种迫在眉睫的 “威胁”。