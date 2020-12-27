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官网 “ 1499 卖 149 ”价格乌龙后苹果全部砍单，律师分析：用户无法去法院提起诉讼

2020/12/27 12:28:19 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家12月27日消息 12 月 23 日，苹果官网出现部分产品价格出错的问题，千元商品被标价一两百元。据IT之家网友反馈，苹果现已取消官网 “ Bug 价”产品订单。

苹果表示，在处理订单时意外发现其中商品价格存在问题。这些商品并没有进行任何的促销活动，但价格不准确，因此将取消订单。

苹果还为由此可能造成的不便致歉，已经完成付款的消费者，苹果将退款至用户原支付方式。

苹果 Apple Store 条款与条件显示，网站上的产品和定价信息在公布前已经过核实。但是，在极少数的情形下可能有误。如果 Apple 发现定价错误，将会通知用户，取消该订单，并对订单进行全额退款

12 月 26 日晚，律师博主 @逻格斯 logics 表示，苹果在《用户协议》的角落，约定了仲裁条款，这意味着被取消订单的用户如果有异议，只能去仲裁委申请仲裁，而无法去法院提起诉讼。

该律师表示，两者最大的差别在于收费，标的为 1000 多元的案件，如果去法院起诉仅需要诉讼费 50 元，如果走简易程序还可以减半，如果走仲裁的话，费用大概要 5000 元以上，并将根据案件的结果分配。

仲裁条款绝对是 To C 的互联网公司最流氓的条款，几乎堵死了用户通过法律途径解决的路。

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关键词：苹果机器人

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