Nuro 成加州首家无人驾驶汽车公司：不仅没有司机，也没有乘客

今年年初，美国交通运输部（DOT）以及美国国家公路安全管理局（NHTSA）批准了加利福尼亚州机器人出租车初创公司 Nuro 的自动驾驶汽车获得第一个也是唯一的联邦政府许可执照。与此同时，Nuro 也是第一家在美国车辆管理局（DMV）许可下在加州公开道路上测试完全无人驾驶汽车的公司，不仅没有司机，也没有乘客。

据报道，Nuro 刚刚获准了加州另一项首批，可以使用自动驾驶汽车送货。

Nuro 周三在新闻稿中表示，该公司自 2017 年以来一直在该州测试其车辆，现在可以开始日常配送食品、饮料、药品和其他产品。

“签发首个部署许可证是加州自动驾驶汽车发展过程中的一个重要里程碑，” 加州机动车辆管理局（Department of Motor Vehicles）局长史蒂夫 · 戈登（Steve Gordon）说，“随着这项技术的发展，我们将继续把驾驶大众的安全记在心上。”

Nuro 运营着一辆丰田普锐斯（Prius）和自有的小型汽车 R2。今年 Nuro 曾在加州、得州、亚利桑那州的城市公开道路上测试完全无人驾驶的 R2。此次获得批准后，Nuro 将在行业竞争中跃升前列，将冲刺无人驾驶汽车的运营商业化。通用汽车旗下的自动驾驶子公司 Cruise、Waymo LLC 和亚马逊旗下的 Zoox 也都已获准在加州进行测试，它们都在寻求利用这项新技术获利。

车辆管理局表示，Nuro 必须满足几项安全标准才能进行日常商业运营，如展示出其车辆能够避免危险，制定出如何与警方和其他应急响应人员沟通的计划。去年 2 月，该公司获得了美国国家公路交通安全管理局的运营豁免权。

加州要求 Nuro 送货只能在良好的天气条件下进行，车辆的最高时速被限制在 25 英里每小时，而且仅限于使用某些道路。目前 Nuro 只能在旧金山湾区的圣克拉拉县（Santa Clara）和圣马特奥县（San Mateo）运营。

Nuro 于 11 月完成最新一轮融资，迄今总共获得超过 15 亿美元融资，高榕资本、网易创始人丁磊、真格基金都是 Nuro 早期股东。