老将回归、强者登临，2021 LPL 春季赛赛程公布：回归线下比赛，TES 首发对阵 SN

IT之家 1 月 3 日消息 《英雄联盟》赛事官方现已宣布:2021 年英雄联盟职业联赛(LPL)将回到线下赛场。《英雄联盟》LPL 春季赛将于 1 月 9 日 17 : 00 在位于上海虹桥天地演艺中心的 LPL 主场正式打响。

此次常规赛将延用 “不分组、单循环、BO3”赛制,首日揭幕战由 TES 对战 SN、EDG 对战 OMG。

此外,线下售票也将于 1 月 4 日 14 :00 点正式开启 1 月 9 日 - 1 月 17 日门票售卖 ,此后每周周一固定开启下一周的门票售卖。

官方致辞:在 2020 年的 LPL,老将依依不舍暂别赛场,新生的力量不断涌现,AD 英雄出现在上路,梅贾的窃魂卷成为部分选手的常规出装,而在即将到来的 2021 年,老将为梦想回归赛场,强者飘洋过海加入战局,新生披荆斩棘迈上舞台,LPL 格局风起云涌,17 支俱乐部战队重整旗鼓,登场破万象。

IT之家曾报道,EDG 电子竞技俱乐部宣布教练 Clearlove 将作为 EDG 选手再一次重返峡谷。至此,LPL 编号 001、27 岁的厂长 EDG.Clearlove 时隔 364 天后脱下西装,重新在赛场连接。

【购票渠道】

观众可通过英雄联盟赛事官方渠道(赛事官网(LPL.QQ.COM)、掌上英雄联盟 APP、“英雄联盟职业联赛”微信公众号、英雄联盟赛事官方小程序 “LPL Plus”)或直接使用猫眼 APP、猫眼小程序、美团 / 大众点评 APP - 猫眼演出赛事进行购票。

【主场票务信息】

-1 月 16 日起 V5 深圳主场的比赛,将在 1 月 11 日开启售票;

-LNG 苏州主场的比赛开票时间另行通知,请关注 LNG 俱乐部官博获取最新消息;

- WE 西安主场的比赛开票时间另行通知,请关注 WE 俱乐部官博获取最新消息,在此之前 WE 将在上海主场进行比赛。

【购票规则】

- 每位用户可通过英雄联盟任一大区游戏角色的 QQ 号进行购票,每位符合购票条件的用户每场次限购两张门票;

- 购票时,每张门票需要绑定一个有效实名身份证件信息(内地居住的公民可使用身份证;港澳台居民可使用港澳居民来往内地通行证及台湾居民来往大陆通行证;海外用户可使用外国护照);

- 观赛进场前,请携带本人购票时绑定的有效实名身份证件,并交由工作人员进行身份核实。核实成功后方可进场。

【防疫政策】

- 出于疫情防控的考量,LPL 上海主场将进行隔座,并且暂时只开放部分区域进行现场观赛;

- 为保证现场活动人员健康安全,按照疫情防控要求,凡购票人员均需出示①随申码(微信小程序搜索:随申办 - 随申码),②“国务院客户端”微信小程序防疫行程卡,以及③购票时绑定的本人有效身份证件,检验通过后方可进场观看;

- 所有入场人员需要完成必需的体温检测,并需佩戴口罩入场。体温大于等于 37.3℃的观众将被安排在留观区域进行暂时隔离,并按照疫情防控的相关规范要求进行处理。拒绝健康检测者,将被拒绝入场观赛;

- 入场人员随申码为绿色,行程码大箭头为绿色,提示前 14 天内到达或途经地区有红色城市者,须按要求在现场签署健康承诺书,测温小于 37.3℃,按要求佩戴口罩后可入场观赛;

- 来自疫情中高风险地区随申码为红码或黄码,或行程码为红码、黄码或橙码的观众,将不能入场观赛,敬请理解。

上海主场场馆:虹桥天地演艺中心

场馆地址:上海市闵行区绍虹路 33 号 3 楼虹桥天地演艺中心

苏州 LNG 主场场馆:阳澄国际电竞馆

场馆地址:江苏省苏州市相城区高铁新城水景路与西公田路交叉口

深圳 V5 主场场馆:深圳广播电影电视集团龙岗制作中心

场馆地址:深圳市龙岗区龙飞大道 500 号