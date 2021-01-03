骁龙 888 新机马上来，官方公布 iQOO 7 手机拍摄样张

IT之家1月3日消息 iQOO 7 将于 1 月 11 日 19:30 正式发布，近期官方微博晒出了一些样张。IT之家了解到，iQOO 7 将搭载高通最新的骁龙 888 芯片，拥有增强版的 LPDDR5 和增强版的 UFS 3.1 存储，全系标配 120W 快充。

镜头样张包括在宁夏中卫 66 号公路、腾格里沙漠中的摩托车手、微距镜头下的腾格里沙漠里的小蜥蜴。

性能方面，官方表示骁龙 888 将带来了 135% 的图形性能，增强版的 LPDDR5 内存将带来 113.2% 的读取速度，增强版的 UFS 3.1 闪存将带来 117.3% 的随机写入速度。另外， 120W 快充最快 15 分钟就能把手机电量充满。

该机也已出现在安兔兔跑分数据库中， 最终得分 752935 分，超过此前高通公布的骁龙 888 参考设计样机跑分（735439）。

IT之家曾报道，本月早些时候，iQOO 方面已经公开了新机 iQOO 7 的真机照，并宣布该机将成为 KPL 官方用机，搭载高通最新旗舰平台骁龙 888。

该机超大杯依然将采用后置三摄、云阶模组设计，取消超大底 GN1 传感器，更换为普通大底主摄。中杯和大杯同样是三摄，取消了无关紧要的镜头。

其他方面， iQOO 7 目前似乎也已经通过国家 3C 认证，支持 120W 快充。还有消息称 iQOO 7 将搭载 vivo 新的操作系统 OriginOS。