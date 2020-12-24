消息称骁龙 888 国产机小米 11 、iQOO 7、vivo X60 Pro+ 可在 1 月发售

IT之家12月24日消息 外媒 91mobiles 报道，一大波搭载骁龙 888 处理器的旗舰手机正在路上，小米 11、Realme Race、OPPO Find X3、一加 9 等都将在 2021 年推出搭载骁龙 888 芯片组的产品，并争夺旗舰霸主地位。

根据微博博主@数码闲聊站 消息，目前确定 1 月可以发售的 骁龙 888 国产机包括小米 11 、iQOO 7、vivo X60 Pro+。而小米 11 系列已经官宣将在 12 月 28 日发布，1 月发售已经是板上钉钉。

消息还表示，小米 11 这次备货很有诚意，规划规模是百万级，而且骁龙 888 有独占期，前两个月还会优先供货，春节前唯一大量现货供应的骁龙 888 国产机。

IT之家此前报道，12 月初，高通已经正式发布骁龙 888 处理器芯片，骁龙 888 SoC 将成为 2021 年旗舰 Android 手机的核心支持，几家 OEM 厂商已经确认，他们将在 2021 年第一季度推出搭载骁龙 888 的手机。小米、Redmi、realme 将成为首批推出搭载最新骁龙 888 芯片的智能手机的品牌，骁龙 888 全面集成 5G 调制解调器、AI 智能、游戏和摄影等功能。随后，一加、OPPO、vivo、摩托罗拉、华硕、索尼、努比亚、中兴、夏普等品牌都将推出搭载骁龙 888 的手机。