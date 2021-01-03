技嘉更新 Aorus RTX 3080 Master 10G 显卡，增至 3 个供电口

IT之家1月3日消息 技嘉近日为 Aorus GeForce RTX 3080 Master 10G 显卡更新了 rev2.0 版本，将供电接口增加至 3 个 8-pin 接口，除此之外其它参数与 rev1.0 相同。这款非公显卡默认核心频率为 1845MHz，相比公版 3080 显卡的 1710MHz 增加了。

技嘉此款显卡采用正逆转三风扇设计，2 个 115mm 逆时针旋转，中间 1 个 100mm 风扇顺时针旋转，让风压完整覆盖散热片。同时技嘉采用了零死角叠合扇设计，三个风扇的扇叶之间相互交叠，大大增加散热效率。

Aorus RTX 3080 Master 10G 新版显卡增加至 3 个供电接口，表示技嘉对这款显卡的散热能力十分有自信，有助于玩家进一步超频，让显卡发挥出更大的潜力。这款显卡不仅支持 RGB 灯光，还搭载 LCD 显示屏，玩家可以通过软件上传自定义 GIF 动图。同时显卡有着金属强化背板、双 BIOS 设计、PCB 三防涂层等设计，保证了显卡的耐久性。

IT之家了解到，技嘉 Aorus GeForce RTX 3080 Master 10G rev2.0 显卡目前售价 5899 元起。技嘉该系列还有一款 RTX 3080 XTREME 10G 显卡，其默认加速频率为 1905MHz，相比公版提升了 11.4%。