机构预测 2021 年全球智能手机排名：小米第三，华为第七

IT之家 1 月 4 日消息 TrendForce 集邦咨询旗下半导体研究处预计，2021 年智能手机生产量达 13.6 亿部，同比增长 9%。该机构还预计，2021 年全球 5G 智能手机生产总量约 5 亿部，渗透率将快速提升至 37%。

TrendForce 集邦咨询表示，2020 全球智能手机市场受到公共卫生事件冲击，全年生产总量仅 12.5 亿部，同比减少 11%，为历年来最大衰退幅度。而全球前六大品牌排名依序为三星、苹果、华为、小米、OPPO 以及 vivo。

展望 2021 年，全球智能手机产业可望随着日趋稳定的生活型态而回温，透过周期性的换机需求，以及新兴市场的需求支撑，预估全年生产总量将成长至 13.6 亿部，同比增长 9%。TrendForce 集邦咨询基于现况预估 2021 年全球前七席次依序为三星、苹果、小米、OPPO、vivo 、Transsion以及华为，上述六者将涵盖全球近八成市占，然公共卫生事件与国际局势的不确定性，加上晶圆代工产能紧缺，该产业未来走向仍存变量。

IT之家了解到，TrendForce 集邦咨询预估 2021 年全球 5G 智能手机生产总量约 5 亿部，渗透率将快速提升至 37%，但生产表现仍受限于晶圆代工产能紧缺。