曝华为即将发布 11 代酷睿版 Matebook X ，10 代酷睿版去年 8 月刚发布

IT之家 1 月 4 日消息 日前数码博主 @勇气数码君 称华为接下来还要举办一场笔记本新品发布会，新机的亮点之一是华为 PC 应用市场。之后，数码博主 @看山的叔叔 称华为将更新 MateBook X Pro 的配置，升级为 11 代酷睿 + MX 450 的组合。

今晚，数码博主 @看山的叔叔更新消息，称华为还将推出 MateBook X 2021 款，另外 MateBook 13 和 14 也都将更换处理器。

IT之家曾报道，华为 MateBook X 于去年 8 月份发布，采用了业内首款悬浮全面屏，拥有 3K 分辨率与 278 PPI，搭配 90% 屏占比和 3:2 屏幕比例，支持触摸、100% sRGB 色域与 1500:1 对比度。配置方面，MateBook X 搭载了十代酷睿低压处理器，最高可选 i7-10510U，4 核 8 线程，最高可达 4.9GHz。同时，MateBook X 搭载了被动散热装置。

其实，去年 9 月份，推特用户 @_rogame 就已在 Userbenchmark 中找到了新款 MateBook X 的信息，搭载的是超低压的 i7-1160G7 处理器。 i7-1160G7 是一款功耗在 7W-15W 的 11 代酷睿，4 核 8 线程，睿频可达 4.4GHz，在功耗和性能上将比 14nm 的 i7-10510U 有明显改进。