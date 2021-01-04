外媒测 2021 款特斯拉 Model 3 冬季续航：达到标称值的 85%

IT之家1月4日消息 特斯拉于去年开售了 2021 新版 Model 3，改版后的 Model 3 标准续航升级版售价 24.99 万元，高性能版售价 33.99 万元。2021 新版车型增加了热泵、电动尾门、手套箱 USB 充电口、前排双层玻璃等配置。美国自媒体 BatteryBro 近日测试了 Model 3 标准续航升级版在冬季的续航成绩，以 110km/h 左右的平均时速驾驶，理论续航里程达到了 220 英里，相比官方标称的 263 英里表现还不错。

测试者位于纽约市，此时室外温度为零下 6℃。车主首先将车辆充电至 98%，因为时间不允许将电池充电至 100%。这时，特斯拉中控显示续航里程为 249 英里（400km）。测试者将保持平均 70 英里 / h（112km/h）的速度在高速公路进行驾驶，这比通常情况下的城市通勤要快。与燃油汽车不同，电动车速度越快，能量转换效率越低，测试者希望通过更加严酷的考验得到更为可信的数值。

最终，测试者将特斯拉 Model 3 的电量耗尽，开到了 1%。此时续航里程超过了 340km，十分接近车辆估计的 400km。考虑到电池还有余电，综合来看这款车在冬季的续航里程达到了标称值的 85%。如果考虑到未使用的 1% 电量以及此前未充满的 2% 电量，此时续航里程可达到220英里（354km）。

IT之家了解到，冬季低温环境对于电动汽车是很严峻的考验。因为低于 0℃时锂电池的容量将迅速下降，同时输出电压也会下降。-10℃以下的环境，锂电池甚至会停止工作。特斯拉 2021 款 Model 3 标准续航升级版这次的表现十分出色，在 - 6℃低温下续航里程下降不明显，使用者不必担忧。