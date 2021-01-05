郭明錤：A 股苹果供应链厂商股价将迎来反弹

据报道，天风证券的知名苹果分析师郭明錤本周发布研究报告称，在截至 12 月底的 2021 财年第一财季，苹果的业绩可能好于市场预期，而 A 股的苹果供应链厂商将迎来股价的反弹。

郭明錤在研究报告中称，受益于大部分硬件产品需求高于预期，iPhone 产品组合的优化，以及中国市场的出货量恢复增长，苹果拟于 1 月下旬公布的第一财季财报可能好于市场预测。这将有助于打消市场对苹果硬件产品上半财年库存修正的忧虑。

根据郭明錤的预测，iPhone 出货量第一财季将同比增长 20%，至 8500 万到 9000 万部。其中，iPhone 12 系列占整体出货量的约 65% 到 70%。此外，iPhone 12 Pro 系列的需求将好于 iPhone 12 和 iPhone 12 mini，这将有助于提升 iPhone 产品线的平均售价。

苹果供应链厂商方面，A 股的苹果供应链公司股价第四季度表现全球最弱，原因主要包括 AirPods 的 2021 年出货量增速低于预期，以及中国厂商相互之间的竞争加剧。但研究报告指出，这些利空因素已经得到反映，而考虑到中国厂商从海外竞争者取得订单的优势仍然存在，以及垂直整合带来的长期竞争优势，苹果好于预期的第一财季财报有望推动近期 A 股苹果供应链公司的股价。

报告对 iPhone、iPad、Apple Watch 和 MacBook 在 2021 年的增长都持积极看法。其中，对 A 股苹果供应链厂商最重要的 iPhone 和 Apple Watch，报告预计 2021 年的出货量都将同比增长 15% 到 20%，分别达到于 2.3 亿部和 4100 万部。

研究报告涉及的苹果供应链公司主要包括立讯精密、三安光电、鹏鼎控股、东山精密、环旭电子、长电科技、中石科技和长盈精密。