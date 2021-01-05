苹果 AirTags 即将出世，据说这就是它的配对动画

1 月 5 日上午消息，YouTube 上的爆料者 Jon Prosser 放出了一段动画，据说是苹果的 AirTags 追踪器配对的样子。

▲ 6:23 开始

AirTags 大概是人们最期待的苹果配件产品之一，这个小小的产品似乎已经传言了很久还没发布。在去年 iOS 13 更新某一版本时候，有人甚至在其中找到 AirTag 的图标，之后这款监控追踪器曾被广泛讨论。许多分析师认为，它是一个硬币大小的挂坠，可以挂在钥匙链或书包上，提醒用户自己重要物品的位置。

▲ 多数人相信 AirTags 的外观就这样

Jon Prosser 表示，他是从软件工程师那里获得的动画，该动画可能会在将来的 iOS 版本中出现。苹果在 iPhone 或 iPad 配对过程中为其他几个配件做了类似的 3D 动画，包括各种 HomePod 和 AirPods 等等。

如先前的曝光资料一样，AirTag 的外观是是圆形的盘状物品，背面带有抛光的银色金属。

其实在市面上，类似的产品之前有很多，但大多是通过蓝牙跟手机连接，一旦超出蓝牙有效范围就在手机上提醒用户。而苹果这款产品，据说最大不同是内置自己的 U1 超宽带芯片，具有指向性。并且会跟 iOS 系统自带的 “查找”工具结合。

由于 iPhone 11 系列和 AR 技术支持超宽带，AirTags 理论上可以提供高精度，直接引导用户找到某个物品，甚至有可能可以在房间内精确定位。

目前确切的发布日期仍然悬而未决。苹果通常会在每年的 3 月举行第一次活动，但是由于目前仍在疫情时期，可能不会有线下活动，因此官网更新也不是不可能。

我们不确定苹果何时推出 AirTags，但看起来可能不远了，此前知名分析师郭明錤（Mig Chi Kuo）说，苹果计划在 2021 年这款产品。

当然，类似的说法去年也有。