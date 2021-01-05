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Digitimes：苹果有望获得体积更小的 GaN 充电器

2021/1/5 7:22:38 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家1月5日消息 知名供应链媒体 Digitimes 昨日报道称，Unikorn 开始生产 100W 的 GaN-on-Si 芯片，且有望在今年为苹果生产相应的产品。当然，苹果的 GaN 充电器大概率是用于 Mac 系列电脑而非手机，

报道指出，小米在 2020 年上半年推出了 65W 的 GaN Type-C 快充头，而联想、安克、Aukey 和 Baseus 也在下半年推出了 60-65W 的 GaN 产品。

▲ 小米 65W 氮化镓充电器

对此，业内消息人士称，预计 Navitas 将于 2021 年从苹果和其他供应商那里获得订单，而台积电也将为此提供 GaN-on-Si 芯片。

实际上，Navitas 首发了 GaN 快充方案，这是小米和 Aukey 等品牌使用的快充技术。苹果可以利用 Navitas 的技术帮助使其自家充电器的尺寸和功率有所提高，最高 300W。

IT之家曾报道，知名苹果分析师郭明錤上个月也曾表示，苹果预计将在 2021 年发布 2 或 3 个新的充电器。按照苹果一贯规律来看，这些产品大概率会比目前所使用的充电器更强大，例如使用 GaN 技术实现更快的功率。

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关键词：苹果充电器

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