《英雄联盟》手游 2.0 版本更新：提莫等约德尔英雄上线，S1 赛季即将开启

IT之家1月5日消息 根据《英雄联盟》手游官方的消息，游戏2.0版本推出，班德尔城的几位高手将来到峡谷：库奇、凯南、崔丝塔娜、露露和提莫。最后，《英雄联盟》手游即将推出第一个官方积分赛季，登上金牌即可获得全新奖励「荣耀蛮王 泰达米尔」。

房间特搜

单排让你心累？房间特搜让玩家更容易进入预组队伍进行对战。房主可以将房间开放给好友或所有玩家加入（请见房间画面右上角），玩家也可以搜寻公开房间加入（请见主页左下角）。玩家可以按照房间类型筛选搜寻，房间特搜会根据玩家的社交关系和游戏偏好建议适合的队伍。快来加入列队吧！

延迟显示

主页不会有延迟显示了！我们发现玩家看到的延迟显示和实际的游戏体验并不一致，所以我们改为显示玩家目前使用的网路类型（WiFi、4G等），并且以新方式在游戏中显示游玩时实际的Ping值。

社交分享

玩家现在可以把游戏结算记分板、个人表现、最常使用的英雄、赛季牌位、连胜、取得的新英雄、取得的新造型，以及排行榜画面存到装置相片库或直接分享到Facebook。最适合在玩劫达成15/0后炫耀一下。

地图说明

如果你想深入了解地貌（当你没忙着补兵或注意敌方打野时），现在可以探索地图的细节。你可以尽情阅读野怪、史诗级野怪、植物和建筑的各种资讯。

教学最佳化

教学功能强化，现在会根据玩家的对战表现跳出提示。我们也进行了教学和第一个英雄解锁画面的视觉更新。

英雄专精表情

终极炫耀：英雄专精表情。英雄专精等级到达5级，玩家就能解锁英雄专精表情。玩家可以装备英雄专精表情，可以和其他局内表情一样用来「沟通」。