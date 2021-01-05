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虾米音乐宣布关停，官方指导歌单如何导出到网易云音乐 / QQ 音乐

2021/1/5 15:16:39 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家1月5日消息 今天上午，虾米音乐发布官方声明表示，由于业务调整，虾米音乐播放器业务将于 2021 年 2 月 5 日正式停止服务。目前，虾米已经启动歌单导出、会员退款及音乐人收益提现等服务。

虾米音乐公告内容显示，虾米于 2021 年 1 月 5 日 10 点开启用户个人资料及资产处理通道；2021 年 2 月 5 日 0 点后，虾米音乐 App 从应用商店下架。停止所有音乐内容消费场景，仅保留账号资产处理、网页端音乐人提现服务。2021 年 3 月 5 日 0 点后除网页端音乐人授权服务维持运营，其他运营均停止并关闭服务器，届时及以后将无法登录

用户可以在虾米音乐 App 设置——个人中心，查看停服公告及资产处理

在虾米音乐创建的歌单，可以导出到其他音乐平台继续使用。如网易云音乐、QQ 音乐、天猫精灵均提供歌单导入。以网易云音乐为例，为你讲解导出的操作。

另外还可以下载「收藏的艺人」、「收藏的专辑」、「收藏的歌曲」，以及「创建的歌单」到本地。

IT之家获悉，虾米音乐成立于 2008 年，是国内最早的数字音乐平台之一，拥有 3000 万首海量曲库，至今已吸引了 4 万多原创音乐人入驻，拥有 1000 多个曲风流派、5 亿多个优质歌单。

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关键词：虾米音乐网易云音乐

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