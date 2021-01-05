戴尔将在下个月推出三款新显示器，均带有专门的微软 Teams 按钮

IT之家 1 月 5 日消息 戴尔将在下个月推出三款新显示器，而且它们都带有一个专门的微软 Teams 按钮。戴尔宣称，在微软去年开始对显示器、网络摄像头和耳机进行认证之后，他们已经打造出了 “全球首款通过微软 Teams 认证的视频会议显示器”。三款显示器将于下月上市，均提供对微软 Teams 的快速访问。

该按钮将让 Microsoft Teams 用户快速启动该应用程序，以进行视频通话，还将通过 Cortana 和内置麦克风支持免提命令。

这是我们第一次在显示器上看到微软 Teams 按钮，此前耳机制造商已经增加了支持微软 Teams 的按钮。

Teams 按钮是这些显示器的主要亮点，但戴尔的这三款视频会议显示器也有一些其它特色，每台显示器都包括一个 500 万像素的弹出式红外摄像头，支持 Windows Hello 的面部识别，还有一个降噪麦克风和双 5 瓦集成扬声器，甚至还有一个模式来减少蓝光。

IT之家了解到，戴尔将推出 24 英寸 (FHD)版本，售价为 519.99 美元（约 3359 元），27 英寸 (QHD)机型售价为 719.99 美元（约 4651 元），34 英寸 (WQHD)曲面机型售价为 1149.99 美元（约 7430 元），这三款产品都将在 2 月 16 日推出。