苹果强推 iOS 14 新隐私标签后，谷歌一众 App 再没更新过

IT之家1月6日消息 外媒 MacRumors 报道，上个月，苹果在 App Store 中推出了一个新的隐私标签部分，以告知用户应用可能收集的一些数据类型，以及这些数据是否与他们相关联或用于跟踪他们。自 2020 年 12 月 8 日起，开发者在向 App Store 提交新应用和应用更新时，必须向苹果提供这些信息。

有趣的是，Fast Company 注意到，自苹果的隐私要求生效以来，谷歌尚未更新任何 iPhone 和 iPad 应用，Gmail、Chrome 和 YouTube 等应用最后一次更新是在 2020 年 12 月 7 日或之前。因此，所有的谷歌应用在 App Store 中新的隐私部分下仍然写着 “未提供详细细节”，并附有 “开发者下一次提交 App 更新时将需要提供隐私详细信息”的通知。

IT之家获悉，报道指出，相比之下，谷歌在 12 月 8 日之后更新了多款 Android 应用，包括 12 月 14 日更新了谷歌地图，12 月 15 日更新了 Google Duo，12 月 16 日更新了 Gmail，12 月 21 日更新了 YouTube。

谷歌尚未对该报道发表评论，因此近期 iOS 应用没有更新的原因尚未得到证实，但 Fast Company 做出了合理的假设，即谷歌可能是想推迟透露其隐私标签信息，尤其是在 Facebook 因其非常冗长的隐私标签而受到负面关注之后。

谷歌最终肯定要更新旗下众多 iOS 应用，因此，iOS 14 隐私标签最终将揭示该公司的数据收集做法，这将是有趣的。

下面是 App 隐私例子：