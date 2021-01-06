CIRP 机构：苹果 iPhone 12 mini 销量远低于 12/Pro/Max 仅占比 6%，iPhone 12 最畅销

IT之家1月6日消息 外媒 MacRumors 报道，苹果 5.4 英寸的 iPhone 12 mini 是自 2016 年 iPhone SE 以来发布的最小的 iPhone 机型，虽然一些网友喜欢小尺寸机型，但它的销量可能没有苹果希望的那么好。

根据 Consumer Intelligence Research Partners（简称 CIRP）的最新销售数据，iPhone 12 mini 的销量占比低于苹果提供的其他 iPhone 12 系列机型。

2020 年 10 月和 11 月，所有新的 iPhone 12 系列机型合计占到美国 iPhone 销量的 76%。标准版 iPhone 12 是最畅销的机型，占其中销量的 27%。

IT之家获悉，根据数据，iPhone 12 mini 的销量仅占 iPhone 12 系列上市期间总销量的 6%，而 iPhone 12 Pro 和 Pro Max 的销量数据则与 iPhone 12 接近。

CIRP 合伙人兼联合创始人 Josh Lowitz 表示：“iPhone 12 机型在发布后获得了相当大的份额，但结果却喜忧参半，因为 iPhone 12 mini 似乎已经在其他机型中消失了。苹果不仅推出了比以往更广泛的新机型，而且还将此次发布会分为两对机型，因此与之前的发布会进行比较是很棘手的。此外，苹果在 2020 年早些时候推出新的 iPhone SE 2，使产品线更加复杂。”

2019 年的 iPhone 11 机型在上市后的一段时间内占据了 69% 的销量，所以 iPhone 12 机型的整体表现更好。在 2019 年，iPhone 11 是最畅销的 iPhone，占据了 39% 的销量，iPhone 11 Pro 和 iPhone 11Pro Max 占据了剩余的 30%。

相比 iPhone 11 上市后的销量占比 69%，iPhone 12 四款机型表现更好，销量占比 76%。不过，新机型中并没有明显的领军人物，iPhone 12、12 Pro、12 Max 三款机型的销量平分秋色。相比之下，在 2019 年，iPhone 11 销量占比高达惊人的 39%，iPhone 11 Pro 和 Pro Max 的销量合计仅占 30%。

CIRP 猜测，399 美元 iPhone SE 2、499 美元 iPhone XR 和 599 美元 iPhone 11 等低价机型的上市，可能最终限制了售价 699 美元的更贵的 iPhone 12 mini 的吸引力。