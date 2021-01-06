金山办公回应美国 WPS Office 交易禁令：海外主要为免费用户，仅有少量广告业务

1 月 6 日上午消息，美国在当地时间周二 (5 日)签署行政令，禁止与包括支付宝、微信支付、QQ 钱包、CamScanner、SHAREit、VMate 和 WPS Office 等在内的 8 款中国应用程序进行交易。

对此，金山办公表示，目前 WPS 产品在海外市场的 1 亿多用户，主要为免费用户，仅有少量广告业务，该项禁令短期不会对公司的经营发展产生实质性影响。公司将持续关注海外市场，也正在审阅该行政命令可能带来的后果，以便明确其对公司的可能影响，我们将适时发布进一步公告。

以下为金山办公回应全文：

公司注意到美国本周二签署的一项行政令，禁止与 8 个中国软件应用程序进行交易，其中包括金山办公旗下主要产品 WPS Office。针对该事件，我们对外统一回应如下：

1、目前 WPS 产品在海外市场的 1 亿多用户，主要为免费用户，仅有少量广告业务，该项禁令短期不会对公司的经营发展产生实质性影响；

2、金山办公自身办公软件代码技术为 30 余年自主研发，并非基于外部开源或美国企业授权而来，在技术上保持着较好独立性；

3、公司持续关注海外市场，也正在审阅该行政命令可能带来的后果，以便明确其对公司的可能影响。我们将适时发布进一步公告。