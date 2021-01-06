苹果今年将根据环境价值观调整高管现金奖励

1 月 6 日下午消息，苹果周二在年度代理文件中表示，该公司将根据高管人员是否遵循了公司的社会和环境价值观调整其现金奖金。

但苹果并未披露具体如何评估，比如逐渐实现供应链的零碳排放具体到员工应怎样执行。

苹果列出了 6 项价值观，其中包括在产品中使用循环材料等环保措施、保持员工的多样性和包容性，以及加强设备的隐私性和安全性。

该文件写道：“从 2021 年开始，我们将在年度现金激励项目中基于苹果的价值观考虑环境、社会和治理因素，以及其他关键社区计划。”

苹果表示，该公司针对高管制定的最低绩效要求、目标和最高现金奖励限额不会调整。

但苹果董事会薪酬委员会将依据相应高管在苹果价值观及其他关键社区计划方面的表现，将奖金额度增加或减少最多 10%。

该文件并未详细披露委员会具体的评估方法。

苹果去年 7 月表示，计划在 2030 年之前实现整个业务的零碳排放，包括其产品和庞大的供应链。该公司当时表示，他们计划通过减少排放实现 75% 的目标，剩余 25% 则通过植树和恢复野生动物栖息地等抵消项目来实现。

一位苹果股东之前提议称，由于苹果高管薪酬相对于普通员工的中位数薪水高出太多，所以应当给高管降薪。苹果建议其他股东对此投反对票，并在建议文件中提到了新的评价标准。

苹果 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）2020 年薪酬为 1480 万美元，达到苹果员工 5.8 万美元中位数薪酬的 256 倍。

该提议写道：“美国企业高管的薪酬飙升不仅枉顾社会责任，也无益于经济的可持续发展，在当下的疫情中尤其如此。下调相关高管的薪酬比率应当成为高管薪酬项目的原则之一。”

此前，Canaccord Genuity 将该公司目标价上调至 150 美元，称苹果的 iPhone 业务和其他硬件产品将在今年第一财季实现两位数增长。Loup Ventures 则称苹果是 2021 年 FAANG 中的首选股票。