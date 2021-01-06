前苹果内核工程师详解：M1 Mac 性能魔力从 10 年前开始，最早研发 ARM64

IT之家1月6日消息 外媒 9to5 Mac 报道，第一批苹果 M1 Mac 在多个层面上取得了巨大成功，科技行业也非常希望看到苹果 Silicon 在整个 Mac 产品线获得定制芯片后，将释放出怎样的性能。现在，一位前苹果工程师分享了一些有趣的细节，那就是苹果大约从 10 年前开始，在 ARM 方面做了哪些关键性的进步，才有了今天 M1 Mac 性能的神奇。而值得注意的是，苹果的工作真正推动了行业的其他部分，因为它用 ARM 锻造了领先优势。

前苹果内核工程师 Shac Ron 分享了苹果多年来在 ARM 芯片上的一些迷人细节，并对 M1 芯片为何如此强大提出了一些看法。

这个帖子的发起是为了回应一条关于 M1 Mac 令人印象深刻的推特，是因为缓存，而不是 ARM 内存。而 Shac Ron 表示不同意，并分享了其中的缘由。

Ron 指出，苹果的第一款 64 位 ARM 芯片 A7 在 2013 年推出，并采用了定制指令集架构（ISA），说明苹果是多么超前。这意味着 ARM64 是在 ARM 拥有自己的 “核心设计”准备出售给第三方之前，由苹果孕育而生的。

Ron 强调，苹果早在 2010 年就开始了 ARM64 的研发工作，到 2013 年推出时，确实让高通和三星措手不及。

谈到更多的技术细节时，Ron 表示，苹果在进化 ARM 上的赌注是 “实现低时钟频率的超宽架构”和 “高级 OoO((Out-of-Order, 无序执行指令)”。这里指的是苹果要用越来越多的核心，从更低的时钟频率速度开始（这随着时间的推移而增加）。

苹果 A7 有 2 个核心，主频 1.3GHz 左右，现在 A14 有 6 核 CPU，主频高达 2.99GHz，4 核 GPU，16 核 Neural 引擎。同时，M1 Mac 拥有 8 核 CPU，时钟频率为 3.2GHz（4 个高效，4 个高性能），8 核 GPU，16 核 Neural 引擎。

IT之家获悉，通过采用高级 OoO(Out-of-Order)的超标量架构，苹果能够利用不断增加的晶体管的芯片 (M1 上有 160 亿个)使用 OoO 将前端指令集与后端执行分离。而所有这些都是通过苹果设计的定制化 ARM ISA 架构实现的。

最后，Ron 认为，M1 Mac 的惊人性能并不是得益于 ARM ISA 架构，而是 ARM ISA 的存在是因为苹果在 2010 年开始的创新工作。