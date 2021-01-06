苹果 CEO 库克 2020 年薪酬解读：年薪超 1400 万美元，基本工资 300 万美元

1 月 6 日上午消息，据报道，苹果周一向美国证券交易委员会（SEC）提交的代理声明显示，苹果 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）2020 年年薪超过了 1400 万美元。

其中，库克的基本工资为 300 万美元，绩效奖励为 1073.1 万美元。苹果的业绩在净营收和运营利润方面超过了预定目标，因此库克和苹果其他高管的总薪酬达到总薪酬机会（total payout opportunity）的 179%。

库克还获得了 1038259 美元的 “其他薪酬”，其中包括 1.71 万美元的 401（k）缴费、定期人寿保险付款、115385 美元的假期现金补偿、470246 美元的安保费用，以及 432564 美元的个人航空旅行费用。出于安全原因，苹果要求库克使用私人飞机出行。

2019 年，库克的薪酬为 1150 万美元，根据苹果的激励计划获得的薪酬较低。库克 2020 年的薪酬包没有包含股票。去年 9 月，库克收到了价值超过 1 亿美元的受限股，以确保他继续担任苹果 CEO 直到 2025 年。库克还在 8 月份出售了 1.317 亿美元的苹果股票。

根据彭博社的计算，2020 年，库克的净资产突破了 10 亿美元。

苹果其他高管，包括卢卡 · 梅斯特里（Luca Maestri）、凯特 · 亚当斯（Kate Adams）、狄德利 · 奥布莱恩（Deidre O‘Brien）和杰夫 · 威廉姆斯（Jeff Williams）分别获得了超过 2600 万美元薪酬。