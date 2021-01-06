外媒：苹果要求上半年至少生产 9500 万部 iPhone，主要为 iPhone 12

1 月 6 日消息，据国外媒体报道，苹果去年 10 月份推出的 iPhone 12 系列，最晚上市的两款也已销售超过 50 天，但从外媒报道来看，目前 iPhone 12 系列的需求依旧强劲，特别是 iPhone 12 Pro，目前供应仍比较紧张。

iPhone 12 需求强劲，也就意味着苹果在今年上半年需要加大产量，以满足强劲的市场需求。

而外媒最新援引供应链的消息报道称，苹果已向供应商下达了上半年的 iPhone 生产订单，要求生产 9500 万部到 9600 万部，主要是 iPhone 12 系列，但也包括 iPhone 11 和 iPhone SE。

苹果向供应商下达上半年生产 9500 万部到 9600 万部 iPhone 的订单，也就意味着产量较去年同期将有大幅提升，外媒在报道中表示，生产订单较 2020 年同期增长 30%。

外媒在报道中也提到，iPhone 今年上半年的生产订单同比大幅增加，主要是因为 iPhone 12 系列需求强劲，给苹果施加了扩大产量的压力。

苹果要求代工商今年上半年生产不少于 9500 万部的 iPhone，不仅有利于苹果业绩的提升，也有利于代工商及零部件供应商业绩的提升。一名苹果 iPhone 的供应商就表示，下一季度及随后一个季度的生产计划已经确定，前景相当光明。