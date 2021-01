北京时间 1 月 6 日消息,据报道,Ripple Labs 的一个主要投资者正试图撤回在这家公司身上押注的资金。Ripple Labs 是加密货币 XRP(瑞波币)的发行人。

管理着数十亿美元资产的英国投资公司 Tetragon Financial Group LTD 在 2019 年 12 月领导了对 Ripple Labs 的 2 亿美元融资。周一晚间,该公司在美国特拉华州高等法院向 Ripple 提起了诉讼,寻求 “强制执行合同权利,要求 Ripple 赎回”其持有的 C 系列优先股。此外,Tetragon 还要求法院冻结 Ripple 的流动资产,直到它付款赎回股票为止。

就在几周前,美国证券交易委员会(SEC)对 Ripple 发起了诉讼,指控瑞波币实际上是一种未注册证券。当时,这一消息轰动一时,对瑞波币市场造成了惊吓。现在,恐慌情绪显然也波及到了 Ripple 的投资者。

截至目前,Tetragon 的诉讼文件尚未对外披露。

据悉,Ripple 方面已经回应称,Tetragon 的诉讼将不会给任何人带来好处。