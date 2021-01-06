英国反垄断部门出手，将对英伟达收购 ARM 交易展开调查

1 月 6 日晚间消息，据报道，英国反垄断部门 “竞争与市场管理局”（CMA）今日表示，将对英伟达（Nvidia）以 400 亿美元收购英国芯片设计公司 ARM 交易展开调查。

CMA 称：“我们可能会评估，如果该交易完成，ARM 是否有动机停止向英伟达竞争对手提供 IP 授权服务，或提高授权价格、降低服务质量。”

而英伟达之前则表示，将继续把 ARM 作为一家独立的子公司运营，采用 “客户中立”和 “开放许可”的模式。如果这些公司愿意支付费用，就可以获得许可证，即使他们是英伟达的直接竞争对手。

去年 9 月，英伟达与软银达成协议，将以约 400 亿美元的价格从软银手中收购 ARM。如果交易能够顺利完成，按美元价值计算，这将是有史以来最大的一笔半导体交易，并这将缔造出西方最大的芯片公司。

对此，分析人士当时就表示，这笔交易显然不是 “家常便饭”，相信个别国家的监管机构将对此进行评估。

在英国，反对这笔交易的呼声尤其强烈。ARM 联合创始人赫尔曼 · 豪泽（Hermann Hauser）称，这对剑桥、英国和欧洲来说是一场绝对的灾难。他的主要担忧是，英伟达可能会在将来某个时候搬迁 ARM 总部，或缩减 ARM 的员工规模。

豪泽还表示，英伟达将摧毁 ARM 的商业模式，该模式涉及将芯片设计授权给大约 500 家其他公司，其中包括几家与英伟达直接竞争的公司。因此，这笔交易将形成垄断。

虽然这将是有史以来最大的一笔半导体交易，但实际上，仅仅基于美元价值来衡量这笔交易，可能远远低估了这笔交易的重要性。

ARM 是当前售出的几乎每一款智能手机的核心，从苹果 iPhone 到运行谷歌 Android 软件的三星 Galaxy 设备。除了智能手机处理器，ARM 技术还用于集成到各种计算机系统和设备中的许多较小的芯片。

对于英伟达来说，ARM 代表着一个机会，可以提振其快速增长的向数据中心销售芯片组和软件的业务。此外，这笔交易还将进一步巩固英伟达的地位，使竞争对手更难撼动其业务。

相比之下，英伟达 CEO 黄仁勋相对乐观，认为这笔交易能够获得监管部门的批准。在宣布这笔交易时，双方预计于 18 个月内完成。