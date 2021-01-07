社区团购低价倾销被查第一案：娃哈哈举报，平台被约谈

1 月 7 日消息，贵州市白云区人民政府近日发布消息称，对某网络团购平台通过补贴低价倾销其商品一事展开了执法和约谈，督促其严格遵守国家市场监管总局关于社区团购经营行为的 “九个不得”要求。

据悉，白云区市场监管局接到辖区企业娃哈哈昌盛饮料有限公司反映，某网络团购平台通过补贴低价倾销其商品，扰乱了市场导致其产品积压、销售受阻。白云区市场监管局与黔南州龙里县市场监管局于 2020 年 12 月 25 日开展联合执法检查。

经核查，该网络团购平台上售卖的娃哈哈无气苏打水存在低于市场价销售的情况。检查现场，执法人员发现娃哈哈无气苏打水 541 件，其中 182 件外包装纸箱上产品批号标识不完整，箱内饮品瓶身喷码批号标识也不完整，涉嫌人为破坏。白云区市场监管局联合龙里县市场监管局执法人员对批号标识不完整的商品实施就地封存，并对该网络团购平台有关的进货台账、进货票据及产品合格检验报告等进行了查验核实。

随后，白云区市场监管局对该网络团购平台贵州区域负责人及仓储提供方负责人开展了约谈，督促其严格遵守国家市场监管总局关于社区团购经营行为的 “九个不得”要求，严格规范经营行为，不得滥用自主定价权将平台售卖商品低于市场价、出厂价进行销售，不得破坏商品生产厂商及经销商的正常市场流通秩序，提醒其不得破坏售卖商品外包装的完整性。

社区团购在 2020 年成为各大互联网企业重点投入的领域，但随着补贴和价格战的加剧，菜市场、便利店等线下零售业态受到极大的冲击，一些供应商也因渠道的价格体系被打乱而公开出面进行抵制。

2020 年 12 月，国家市场监管总局联合商务部组织召开规范社区团购秩序行政指导会，阿里巴巴、腾讯、京东、美团、拼多多、滴滴等 6 家互联网平台企业参加。会议指出当前社区团购存在的低价倾销及由此引起的挤压就业等突出问题，并要求互联网平台企业要严格规范社区团购经营行为，严格遵守 “九个不得”：不得低价倾销、不正当竞争等行为。

白云区市场监管局此次的查处，也是 “九个不得”新规出台后，监管层进行的首次落实行动。不过白云区官方在通报中并未明确指出被查处的社区团购企业的具体名称。