社区团购民调：超八成用户认为涉嫌垄断，菜贩将无法生存

12 月 18 日下午消息，互联网巨头 “下手”社区团购，关于 “社区团购是否会砸了菜贩饭碗”的话题成为近期民众和媒体关注的焦点。针对此话题，凤凰网进行了相关问题的调查，在过去 10 天时间里，有超过 80 万用户参与到我们的调查中。调查结果显示，67.72% 的用户认为互联网插手的社区团购会砸了菜饭们的饭碗，超过 80% 的用户认为互联网此举涉嫌垄断，对菜贩们的生存构成威胁。

随着互联网技术的高速发展和智能终端的普及，人们的的生活的网络化和智能化程度越来越高。借助互联网平台和科技巨头的应用程序，社区团购已经被越来越多的用户所接受并使用。不过对于通过社区团购买菜来说，我们的调查结果显示还是有近六成（58.01%）的用户会选择传统买菜方式。但随着互联网巨头对社区团购的巨额补贴深入、市场下沉，这个数字或许会发生微妙的变化。

依据反垄断法，市场监管总局在 12 月 14 日对阿里、阅文、丰巢未依法申报违法实施经营者集中案作出顶格处罚，三家企业各被罚款 50 万元。处罚金额虽然不大，但向社会释放出强烈信号——互联网行业不是反垄断法外之地，加强监管、营造更公平竞争环境势在必行。这也为对 “社区团购”虎视眈眈的互联网巨头敲响了警钟。