地球大气中的微生物，可以帮助我们找到外星生命吗

北京时间 1 月 7 日消息，据国外媒体报道，如果你感到孤单的话，别难过。在你头顶几万英尺的高空，漂浮着无数微小的生物，它们正陪伴着你。

随着科学家对这些高空漂浮的生物的了解越来越多，以及逐渐弄清楚它们跟地球表面的相互作用之后，科学家们开始怀疑，这样的生命或许也存在于金星大气或其他外星球大气中的猜想，究竟是否合理。

大卫 · 史密斯是 NASA 在加州的埃姆斯研究中心的一名研究员，专门研究大气生命。12 月 14 日，在美国地球物理协会年度秋季会议的一次虚拟圆桌讨论会中，史密斯说：“我们用 NASA 的飞机和气球进行采样，不管是在哪里采样，我们都可以在样本中发现微生物的生命特征。”

到目前为止，地球大气中的生命似乎都是微生物，并且好像都是巧合，且与地球表面的生命息息相关，而不是一个独立的生态系统。当地球大气与地面接触时，这些微小但强壮的生物被扬起，然后经过一系列过程，被带进大气层的下层。

“基于我们已经知道的信息，这些微生物只是大气层中的过客。”罗格斯大学的微生物学博士候选人凯文 · 狄龙在讨论中说道，“大气层对于微生物来说，就像高速公路一样，微生物在大气中自由漂浮，有时还可以躲进云层搭便车。”

微生物最终会落在两个大气层中。埃姆斯研究中心的研究科学家戴安娜 · 金特里在讨论中说，在对流层低层，微生物很大程度上面临着被 “风干”的危险。这时候，云层就可以体现出它的优势。

“如果被风扬起，悬浮在大气中的话，微生物可能会很快流失所有水分。”金特里说，“因此，较低的云层具有明显优势——它们就好比微生物的流动补水站。当微生物在大气中漂浮时，云层可以帮助它们保持湿润。”在对流层中，有些微生物甚至可以正常生存。

图中显示了十多年来全球云层的分布，由 NASA 的 Aqua 卫星拍摄。

与此同时，在更上层的平流层，环境更加恶劣，微生物需要面对更干燥、甚至酸性更高的环境。在这里，微生物通常会蜷缩起来，进入休眠状态，等到回到地球表面的时候再苏醒过来。当然，有的微生物会在这里死去，有的在被卷入大气层之前已经死去。

到目前为止，即便是在最理想的情况下，仅仅是为了生存，大气微生物已经用尽了力气。史密斯说：“事实上，我们刚刚才开始了解微生物从地球表面进入大气层的这个过程。它们能在大气中漂浮多长时间、漂浮期间它们会不会进行一些有意义的活动或者生长和繁殖等，对于这些问题，我们仍然没有答案。研究地球的大气层，我们还有很多工作要做。”

但是，就好比海底热液生物群落的发现，让宇宙生物学家不由得开始猜想，在冰冻卫星的深处是否也蕴藏着生命一样，如今科学家也开始猜想，地球上的极端大气生命是否可以作为一个模板，用来确定太阳系的其他地方是否也有类似的生命存在。

太阳系中的生命

当然，地球大气中的生命已经面临各种各样的不确定性。而在地球之外，它们更是只能在大气层中繁衍。

一个关键约束条件是，尽管我们已经充分了解地球表面是微生物生存的天堂，但是太阳系中其他行星的表面环境对已知的生命形式十分不友好。哪怕在遥远的过去，这些地方可能适宜生命居住，但现在则不然。例如，在金星上，一个可能有生命存在的地方是金星的大气层。有些科学家认为，金星上的环境既炎热又酸性高，但是在 48 公里到 60 公里的高空，那里的液滴可以作为潜在生命的避风港。

这种残酷的条件也意味着，在金星这样的星球上，任何生命形式一辈子都只能生活在大气层中，而不像地球上的微生物，只是去大气层游走一番。这样的 “一辈子”意味着科学家们必须弄清楚一些问题，比如说，微生物漂浮在大气中时是否可以繁殖。

金特里指出，重力也会不断地将可能存在的微生物拖曳出舒适的大气层。她说：“大气层中的生命面临的一个独特挑战是，因为它们在空气中漂浮着，所以在重力的影响下，总会有生命不断流失。任何生命如果想要在大气环境中长期存在，它就必须得能够快速地繁殖，以弥补损失的生命。”

接下来，还有水的问题。地球上的云层很特殊：它们是太阳系中唯一一个主要由水蒸气构成的现代大气云层，因此科学家也更有希望在这里寻找到生命。然而，金星上的云层主要由硫酸构成。火星则被浓浓的二氧化碳笼罩着。海王星的卫星海卫一上的云层都是氮气。虽然这些都十分神秘，但没有水也确实是一个难题。

金特里说：“宇宙生物学的一个重要主题是‘哪里有水，就去哪里’，因为已知的类似地球的生命，都离不开水。又因为其他云层都不是以水为主的云层，所以令我们感兴趣的地方也跟以水为主的云层不太一样。”

太阳系之外

就好比地球是研究太阳系内其他星球的参考模板一样，太阳系内的其他邻居星球，也为我们研究其他恒星系统提供了参考原型。相比于先进的航天器所能抵达的太阳系内行星，系外行星则隐藏在各自恒星的光芒之内。

事实也证明，即便是在地球上，寻找大气中的生命也不容易。史密斯说：“每次我们穿过云层，收集云水样本时，我们都可以从中找到强烈的地球生命迹象。然而，我们就是无法远程观测到这些生命迹象。我们知道云层中存在生命，但我们没有足够敏感的仪器，可以去检测其中的生命迹象，除非收集实际的云水样本。”

所以，不要期待科学家们能够在不久的将来宣布，他们在其他星球的大气层中发现了生命迹象。

马里兰州约翰霍普金斯大学应用物理实验室的行星科学家诺姆 · 伊森博格说：“证明系外行星上有生命存在，极其困难。”

但是，伊森博格补充说，这并不能阻止我们去猜想，有外星生命的存在。

“如果金星上可能存在生命，那么，其他和金星类似的星球上也就有可能有生命存在。”伊森博格说，“如果地球上有生命，那么，其他和地球类似的星球上也可能会有生命存在。”