盘点 2020 年 “硬核”科学发现：火山闪电、巨型星系碰撞、“流浪地球”

北京时间 1 月 7 日消息，2020 年，科学家获得了多个 “硬核”科学发现，其中包括：嗜食同类的恐龙、爆腹鳗鱼、狂暴星系等。

1、火山闪电

火山闪电并不罕见，但在 2020 年 1 月，我们观测到菲律宾首都马尼拉以南大约 65 公里处的塔尔火山开始喷发，向空中喷发 14 千米高的火山灰和烟雾。在整体火山灰柱内部，粒子相互碰撞，产生足够的静电，使闪电在空中散射开来，像这样的静电是否能为电吉他提供电能，仍是一个尚未解答的科学问题。

2、“爆腹鳗鱼”

一条美洲鳗鱼尽管被饥饿的苍鹭吞入腹中，但仍然做出漂亮的反击！摄影师拍摄到该鳗鱼从空中飞行的苍鹭胃中破腹而出，像一条绿色大领带一样悬在半空中。

这种现象不同寻常吗？答案是肯定的。专家指出，虽然某些鳗鱼物种被其他鱼吞食仍能破腹而出，但这是第一次拍摄记录到活鳗鱼咬破鸟腹的事件，值得注意的是，这两种生物都有可能在这次遭遇中幸存下来。

3、巨型星系碰撞

银河系最壮观的事件出现在 100 多亿年前，当时一个被称为 “海怪”的巨型星系与银河系正面碰撞，2020 年 10 月，一项研究表明，当时的银河系还很年轻，其质量大约是现今的四分之一，这意味着此次星系碰撞合并可能比历史上任何星系碰撞事件更有可能重新塑造银河系。

2020 年，科学家在使用人工智能研究球状星团的紧密恒星群时，首次获得远古时期星系碰撞的消息。具有相同属性（例如：恒星的年龄和化学成分）的星团很可能是在此次远古星系碰撞中进入银河系，迄今科学家已发现银河系 5 次大规模星系碰撞的证据，其中第 5 次是 100 多亿年前 “海怪”巨型星系碰撞事件。

4、双头蛇

蛇是具有很强感知能力的爬行动物，它们能在水中游动、攀爬在树上，或者钻入地洞，寻找各种机会突袭猎物。双头蛇非常罕见，但去年 10 月份，美国佛罗里达州一只家猫并不幸运，它在前院发现一条双头蛇，这条小蛇长有两个头，两副毒牙，该现象被称为双头畸形，是一种非常罕见的现象，发生在胚胎发育期间，同卵双胞胎未能完全分离。双头畸形出现在许多动物种群中，其中包括：鹿、海豚等。

5、世界上最古老的乌贼攻击事件

2020 年，古生物学家公布了一项硬核考古发现，5 月份，他们发现了一块神秘化石，认为该化石记录着世界上已知最古老的乌贼攻击事件。

这是一块侏罗纪时期的化石，显示一种类似现代鲱鱼的远古鱼类遭受乌贼的突然袭击，该鱼的头部被咬穿，头骨被压碎，它的身体被一条长有 10 个触须的乌贼紧紧挤压。然而，乌贼还没来得及享受美餐，瞬间出现的灾难杀死了它，将它们的生死搏斗场景被永久地记录下来。

6、嗜食同类的恐龙

侏罗纪时期恐龙变得很残忍，一群食肉性异特龙甚至开始噬食同类尸体，研究人员在美国犹他州迈加特 - 摩尔采石场研究异特龙骨骼时得出这一结论，他们认真检查了骨骼化石上的咬痕。

他们发现许多骨骼化石上都有兽脚亚目恐龙咬过的痕迹，而且在某些情况下，这些咬痕来自于同类物种恐龙。研究人员称，这些骨骼化石提供了 “极其罕见”的恐龙同类相食的化石证据，更重要的是，这也为古生物艺术家描述恐龙残忍撕咬同类尸体提供很好的素材依据。

7、血雪

气候变化非常残酷，竟然使冰川开始流血。该照片上显示的不是真正的血，而是一种叫做 “血雪”的现象，当融化的雪被红色藻类取代时，该现象就会出现在世界上最寒冷的地区。它们也被称为雪衣藻，在冰冷的水中茁壮成长，在冰雪中冬眠过冬，当夏季来临，冰雪融化，雪衣藻会爆发式生长，传播红色、花状孢子。

去年 2 月，在南极洲沃尔纳德斯基研究基地的乌克兰研究员看到大量的雪衣藻，当时正是南极有记录以来最热的时期。去年 7 月，意大利冰川也出现了 “血雪”，它能够影响冰川反射阳光，并阻止冰川融化。

8、“流浪地球”

去年 10 月份，天文学家发现一颗不遵守规则的系外行星：这是一颗与地球体积相仿的流浪行星，它在宇宙中横冲直撞，不受任何恒星的引力束缚。这是天文学家首次在太空探测到 “流浪地球”，但几乎肯定不会是最后一次。据研究人员称，仅在银河系就有数十亿颗流浪行星，甚至可能超过恒星的数量。